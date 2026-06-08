Puchero: uno de los platos más tradicionales y reconfortantes de nuestra gastronomía

El puchero tiene sus raíces en la cocina española, donde surgió como un plato humilde preparado con ingredientes que estaban al alcance de todos. En Argentina, Uruguay y Paraguay, se convirtió en un clásico de la comida criolla y en México, lo han adaptado con sabores locales.
Aunque las recetas varían de una región a otra, su base siempre incluye carne, legumbres y verduras. Se sirve en diferentes etapas, primero el caldo, luego las verduras y la carne, acompañadas de distintas salsas y aderezos, o simplemente con pan.
Ésta receta, no es la que hacía mi abuela, ella se armaba de paciencia para ir cocinando la carne y las verduras a sus respectivos tiempos y en distintos recipientes. Hoy usaremos una olla a presión para acelerar la cocción de los ingredientes principales, con la rapidez que estas épocas demandan.
Ingredientes
500 grs de carne de vaca (falda, osobuco o aguja)
2 papas medianas peladas y cortadas en trozos grandes
2 zanahorias peladas y cortadas en rodajas gruesas
1 choclo cortado en trozos
1 puerro limpio cortado en trozos
100 grs de garbanzos cocidos (pueden ser en lata)
1 cebolla mediana pelada
2 dientes de ajo
1 hoja de laurel
Sal y pimienta a gusto
1 litro de agua o caldo de carne
Perejil fresco para decorar (opcional)
En una olla a presión, colocar la carne junto con la cebolla, los dientes de ajo y la hoja de laurel. Cubrir con el agua o caldo y sazonar con sal y pimienta a gusto.
Cerrar la olla a presión y cocinar a fuego medio durante unos 15 minutos desde que comienza a silbar.
Pasado ese tiempo, retirar la olla del fuego y dejar salir el vapor antes de abrirla.
Añadir las papas, las zanahorias, el choclo, el puerro y los garbanzos cocidos a la olla. Cerrar nuevamente y cocinar otros 10 min.
Una vez transcurrido el tiempo, abrir la olla y verificar que todos los ingredientes estén bien cocidos. Rectificar sal y pimienta si es necesario.
Servir el puchero caliente decorado con perejil picado.
Esta receta rinde 4 porciones, aumentar los ingredientes en caso de mayor número de comensales.