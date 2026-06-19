El Museo del Louvre, reconocido como el más visitado del mundo y un símbolo cultural de Francia, atraviesa una situación crítica en su infraestructura que amenaza tanto la conservación de sus valiosas colecciones como la experiencia de sus visitantes.

Laurence des Cars, presidenta y directora del museo, envió una nota confidencial a la ministra francesa de Cultura donde detalló los principales problemas que afectan al edificio. Entre ellos, mencionó filtraciones de agua, instalaciones técnicas obsoletas, oscilaciones de temperatura y una capacidad física que no responde al volumen actual de visitantes, que en 2024 alcanzó los 8,7 millones, más del doble de lo previsto originalmente para el palacio.

El Museo del Louvre enfrenta una crisis de infraestructura que amenaza su patrimonio

La directora advirtió que la visita se ha vuelto cada vez más complicada debido a largas filas, congestión, falta de servicios básicos y señalización insuficiente. Además, algunos sectores del edificio presentan un deterioro avanzado que pone en riesgo la conservación de piezas valiosas, generando una preocupación urgente sobre la necesidad de modernizar esta estructura histórica.

Renovaciones necesarias, profundas y costosas

El Louvre, que funciona en un antiguo palacio real, requiere una renovación profunda y costosa. Por ello, Laurence des Cars considera indispensable implementar un programa integral de modernización para preservar el patrimonio cultural y garantizar el correcto funcionamiento del museo a largo plazo.

La denuncia generó un debate público en Francia sobre la inversión pública destinada al principal museo del país. En respuesta, el presidente Emmanuel Macron anunció un ambicioso plan de renovación que incluye una nueva entrada al complejo, la creación de una sala exclusiva para exhibir la Mona Lisa y la asignación de recursos adicionales.

Parte de la financiación para este proyecto provendrá de un aumento en el precio de las entradas para turistas extracomunitarios, medida que busca equilibrar la necesidad de fondos con la demanda turística creciente.

El Louvre alberga obras emblemáticas como la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia. Frente a este escenario, el desafío es preservar este patrimonio cultural sin perder la capacidad de recibir a los millones de visitantes que llegan cada año a París.

La advertencia de su directora pretende acelerar una respuesta estatal que evite que el deterioro actual provoque daños irreversibles en el museo y sus colecciones, asegurando así la continuidad de uno de los símbolos culturales más importantes a nivel mundial.