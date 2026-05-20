El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, a cargo de Josefina Codermatz, anunció la apertura de la convocatoria 2026 para acceder a la Subvención Anual contemplada en la Ley Provincial Nº 3350 de Museos. La iniciativa apunta a reforzar el funcionamiento y desarrollo de instituciones museales municipales distribuidas en distintas localidades del territorio neuquino.

Desde la Secretaría de Cultura precisaron que el aporte económico será no reintegrable y estará destinado a acompañar proyectos vinculados con la preservación del patrimonio histórico y cultural, además de mejorar las condiciones edilicias y técnicas de los espacios.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio y podrán participar los museos municipales que estén debidamente inscriptos en el Registro Provincial de Museos.

Qué podrán financiar los museos municipales

Según informaron desde la Dirección de Patrimonio Cultural, los fondos podrán utilizarse exclusivamente para acciones relacionadas con:

Conservación y restauración patrimonial

Compra o alquiler de bienes culturales

Incorporación de equipamiento técnico

Capacitaciones y formación profesional

Proyectos de investigación

Actividades culturales abiertas a la comunidad

Desarrollo institucional y mejoras de infraestructura

La medida alcanza a museos de distintas regiones de la provincia, incluyendo localidades del Alto Valle, la zona cordillerana, el Norte neuquino y ciudades en crecimiento vinculadas al desarrollo turístico y productivo.

Un respaldo para instituciones culturales del interior neuquino

Desde el gobierno provincial remarcaron que el objetivo es sostener y fortalecer instituciones que cumplen un rol clave en la conservación de la memoria local y en la promoción cultural de cada comunidad.

En muchas localidades del interior, los museos funcionan además como espacios educativos y turísticos que reciben visitas escolares y de vecinos durante todo el año. Por eso, el financiamiento también busca garantizar mejores condiciones para el acceso público y el desarrollo de actividades comunitarias.

La convocatoria se da en un contexto donde distintas ciudades de Neuquén impulsan políticas para reforzar la identidad regional, recuperar patrimonio histórico y ampliar las propuestas culturales para residentes y visitantes.

Requisitos y plazo para presentar la documentación

Para acceder al beneficio del gobierno provincial, los museos deberán acreditar:

Inscripción vigente en el Registro Provincial de Museos

Presupuesto básico asignado

Planta mínima de personal para funcionamiento

Además, una vez otorgada la subvención, las instituciones beneficiarias deberán presentar la correspondiente rendición de cuentas dentro de un plazo máximo de 90 (noventa) días corridos. La documentación deberá incluir comprobantes respaldatorios y una memoria descriptiva sobre el destino de los fondos recibidos.

Cómo realizar consultas e inscripción

Las instituciones interesadas podrán obtener más información comunicándose con la dirección de Museos y Patrimonio Cultural a través del correo direccionmuseos@neuquen.gov.ar o, bien, telefónicamente al +54 298 4554465.