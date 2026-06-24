El 25 de junio se conmemora el Día Mundial de The Beatles, una fecha que revive la influencia perdurable de una de las bandas más icónicas de la historia de la música. En Argentina, dos ciudades destacan por sus espacios dedicados al cuarteto británico, ofreciendo a fanáticos y visitantes una experiencia única.

En Buenos Aires, en plena avenida Corrientes, se encuentra el Museo Beatle, reconocido como el segundo más grande del mundo después del de Liverpool. Este museo alberga una colección que supera las 11.000 piezas vinculadas a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, lo que le valió obtener un récord Guinness.

Buenos Aires y Rosario unidos por la Beatlemanía

El museo está ubicado dentro del Paseo La Plaza, en Av. Corrientes 1660, y se ha convertido en un punto de referencia para turistas y seguidores de la banda. Su recorrido ofrece una inmersión en la historia musical y personal de The Beatles a través de objetos originales, discos, fotografías y artículos difíciles de conseguir.

Entre las atracciones más destacadas se encuentra la réplica de la emblemática portada de Abbey Road, una imagen fundamental de la cultura pop, y una ambientación especial que permite a los visitantes tomarse fotos en una recreación de la cama de John Lennon y Yoko Ono, evocando momentos claves de la historia beatle.

El museo abre sus puertas todos los días de 18 a 00 horas, convirtiéndose también en una opción ideal para quienes buscan actividades nocturnas en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, en Rosario funciona Beatmemo, el primer espacio cultural temático dedicado a The Beatles en Sudamérica. Fundado por el médico oncólogo y coleccionista Ricardo Miecci, este lugar combina museo, bar y centro cultural, atrayendo tanto a fanáticos como a turistas interesados en la música y la cultura pop.

Beatmemo cuenta con una importante colección de discos, libros, fotografías y recuerdos de época, organizada en un museo interactivo que sigue una línea de tiempo con los momentos más significativos de la banda. Para facilitar la visita, ofrece audioguías en varios idiomas, pensadas para un público diverso.

Buenos Aires y Rosario celebran a The Beatles con museos únicos y colecciones inéditas

Además de la exhibición permanente, el espacio cultural realiza recitales en vivo, charlas temáticas y encuentros para seguidores de The Beatles. También dispone de una tienda especializada en merchandising, operando durante la semana y fines de semana en horarios vespertinos y nocturnos, lo que lo convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan una experiencia diferente en Rosario.

Estos dos espacios reflejan el impacto global de The Beatles y cómo su legado sigue vigente, incluso en lugares inesperados como Buenos Aires y Rosario, donde miles de objetos y vivencias permiten a las nuevas generaciones conectar con la historia de los Fab Four.