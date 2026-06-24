El 24 de junio de 2000, Rodrigo Alejandro Bueno, conocido popularmente como El Potro, perdió la vida en un accidente automovilístico en la Autopista Buenos Aires–La Plata. Tenía apenas 27 años y se encontraba en la cima de su carrera musical, habiendo logrado que el cuarteto, un género originario de Córdoba, trascendiera para convertirse en un fenómeno nacional.

Durante su trayectoria, Rodrigo llenó estadios y realizó numerosas giras que consolidaron su posición como uno de los máximos exponentes de la música popular argentina. Temas como “Soy cordobés”, “Lo mejor del amor”, “Ocho cuarenta” y “Amor clasificado” se transformaron en verdaderos himnos que aún se escuchan en radios, fiestas y reuniones familiares en todo el país.

El cuarteto como género musical que trascendió barreras

Su carisma y estilo distintivo le permitieron conectar con públicos de todas las edades, convirtiéndolo en un ídolo que superó las barreras del género y que hoy, a más de dos décadas de su fallecimiento, sigue siendo referente del cuarteto y la cultura popular.

En Córdoba, su ciudad natal, la memoria de Rodrigo se mantiene viva a través de murales, esculturas y homenajes permanentes. El Museo del Cuarteto resguarda su historia y el estadio de Belgrano, club al que era hincha, exhibe una escultura en su honor. Además, su casa familiar en barrio Argüello continúa siendo un lugar de peregrinación para fanáticos que llegan desde diferentes puntos del país.

A 26 años de la muerte de Rodrigo, su legado sigue vivo en la música argentina

Este 26º aniversario de su muerte coincide con un momento histórico para el cuarteto: recientemente, la UNESCO reconoció a este género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que reafirma el papel de Rodrigo como un embajador fundamental en la difusión y expansión de esta música a nivel nacional.

A pesar de la tragedia que supuso su partida, el paso del tiempo no hizo más que fortalecer su leyenda. Para muchos, Rodrigo es un santo popular y un símbolo de una música que ha logrado unir generaciones. Su voz ronca y alegre permanece como una banda sonora inolvidable de la Argentina.