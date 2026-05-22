Inglaterra encontró una manera muy británica de anunciar su lista para el Mundial 2026. Con un video cargado de estética, emoción y acompañado por “Come Together” de The Beatles, los Tres Leones revelaron los 26 futbolistas que buscarán llevar nuevamente a la selección a la cima del fútbol mundial. Sin embargo, lo que parecía una presentación elegante terminó convirtiéndose en un verdadero terremoto futbolero.

Porque Thomas Tuchel no tuvo contemplaciones. El entrenador francés pateó el tablero y armó una convocatoria marcada por decisiones fuertes, ausencias inesperadas y nombres que generaron sorpresa en todo el ambiente inglés. A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, la lista ya encendió la polémica antes de que la pelota empiece a rodar.

El entrenador francés no dudó en meter mano fuerte y apostó por una renovación profunda, dejando afuera a varios nombres de peso que parecían tener el pasaje asegurado. Entre las ausencias más impactantes aparecen Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire, futbolistas con recorrido, experiencia y protagonismo reciente en la selección inglesa.

La exclusión de Alexander-Arnold sorprendió especialmente por el peso de su nombre y por lo que representa para el fútbol inglés. El lateral, que dejó Liverpool para sumarse al Real Madrid, no logró encontrar regularidad ni continuidad en una temporada marcada por los altibajos del conjunto español. Algo similar ocurrió con Foden y Palmer, dos talentos ofensivos que llegaron golpeados por lesiones y con poco rodaje en sus clubes durante el último tramo de la temporada.

Pero si hubo una ausencia que hizo ruido puertas adentro fue la de Harry Maguire. El defensor del Manchester United, habitual titular en el ciclo anterior, no ocultó su dolor tras enterarse de que quedaba afuera de la Copa del Mundo. “Estoy conmocionado y destrozado”, expresó en sus redes sociales, dejando en evidencia el impacto que generó la decisión de Tuchel.

Mientras algunos pesos pesados quedaron mirando el Mundial por televisión, otros nombres inesperados se ganaron un lugar casi por sorpresa. Djed Spence, lateral del Tottenham, aparece como una de las apuestas más llamativas del técnico francés, al igual que el regreso de Jordan Henderson y la inclusión de Ivan Toney, que vuelve a la selección luego de su paso por Arabia Saudita.

Más allá de la polémica, Inglaterra mantiene una base cargada de talento y figuras capaces de pelear por el título. Harry Kane seguirá siendo el líder futbolístico y emocional del equipo, acompañado por Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, Marcus Rashford y Ollie Watkins, en una selección que mezcla experiencia, juventud y hambre de revancha.

Ahora, con una lista que ya generó más de un dolor de cabeza antes del debut, Tuchel apuesta todo a un golpe de efecto. Inglaterra compartirá el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, en una zona que promete intensidad desde el arranque.

Los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros:

Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford.

Defensores:

Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.

Mediocampistas:

Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice y Morgan Rogers.

Delanteros:

Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney y Ollie Watkins.