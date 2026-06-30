La Ruta del Vino de Altura de Tucumán marcó un hito al participar por primera vez en el Calchaquí Wine Tasting, uno de los encuentros vitivinícolas más destacados del Norte Argentino, realizado en Salta. En esta edición 2026, las bodegas locales Altos La Ciénaga, Albarrosa y Río de Arena representaron a la provincia, mostrando la singularidad de sus vinos producidos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Este evento, organizado por la sommelier Lorena Roda, reunió a productores, enólogos, expertos gastronómicos, periodistas especializados y amantes del vino, quienes pudieron degustar casi treinta etiquetas seleccionadas cuidadosamente para destacar la calidad y diversidad de la región.

Fuerte presencia de vinos tucumanos en Salta

El Ente Tucumán Turismo (ETT) acompañó la presentación con la presencia de Ana Cristina Nores, referente de la Ruta del Vino de Altura. Durante la exposición, la ingeniera Cristina Díaz y el enólogo Ignacio Tena mostraron una microvinificación de Tannat del viñedo La Ciénaga, situado a 2.300 metros de altura. Esta creación pertenece a Luis Rolando “Rolo” Díaz, un referente local que define sus elaboraciones como “vinos extremos”, resultado de las duras condiciones climáticas y geográficas del Valle Calchaquí.

Por su parte, Josefina Carro, propietaria de Río de Arena y presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán, junto a la enóloga Tania Hoy, presentaron el Río de Arena Malbec Reserva, galardonado en 2025 por su calidad. Además, promocionaron la propuesta de enoturismo de la bodega, ubicada en El Bañado, Colalao del Valle.

Hoy explicó que los visitantes pueden disfrutar de una experiencia completa en la finca, que incluye degustaciones guiadas, alojamiento, gastronomía regional y actividades diseñadas para conectar con el entorno natural. Destaca especialmente la iniciativa “Vino & Estrellas”, que combina la degustación de vinos con observaciones astronómicas bajo uno de los cielos más limpios del Valle Calchaquí, fusionando naturaleza, ciencia y cultura.

El vino tucumano brilla en el Calchaquí Wine Tasting y afianza su enoturismo de altura

La participación en Calchaquí Wine Tasting forma parte de una estrategia del Ente Tucumán Turismo para potenciar el enoturismo, un sector con gran potencial de crecimiento en la provincia. Este apoyo busca fortalecer una actividad que genera empleo genuino, promueve el arraigo local y realza una identidad productiva profundamente vinculada al territorio.

Más que una feria, Calchaquí Wine Tasting es un espacio para descubrir y celebrar la riqueza vitivinícola del Valle Calchaquí, donde la altura, la historia y el trabajo de sus productores imprimen un carácter único a cada botella. Esta oportunidad permite a Tucumán diversificar su oferta turística y reafirmar que, desde sus viñedos de altura, Tucumán Tiene Todo.