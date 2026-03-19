La provincia de Neuquén se prepara para vivir uno de los eventos más convocantes del calendario turístico y productivo: la Vendimia Neuquina 2026, que este fin de semana ofrecerá una variada agenda de actividades en distintos puntos de la región, consolidándose como un atractivo clave del enoturismo patagónico.

Con propuestas que combinan degustaciones, gastronomía y espectáculos en vivo, la celebración continuará el 20 y 21 de marzo con eventos destacados en la ciudad de Neuquén y en San Patricio del Chañar, uno de los principales polos vitivinícolas de la provincia.

El viernes por la noche, de 21 a 23, el Hilton Garden Inn Neuquén será escenario de una experiencia sensorial única: una cata a ciegas de seis vinos de las bodegas Familia Schroeder y Mabellini Wines, guiada por el sommelier Nahuel Espinoza. La actividad estará acompañada por una cuidada selección gastronómica que incluye quesos, fiambres, focaccias y panes caseros.

En tanto, el sábado la celebración se trasladará a la reconocida Bodega Familia Schroeder, donde desde las 13 hasta las 23 habrá visitas guiadas, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo. Entre los artistas confirmados se destacan 1915 y Indios, mientras que el cierre estará a cargo de las DJs July Valenzuela y Gabee.

La oferta culinaria incluirá platos especialmente pensados para acompañar los vinos de la región, como empanadas de carne, sándwiches de carré de cerdo desmechado con barbacoa, cebolla caramelizada y cheddar ahumado, además de tablas de quesos y fiambres.

La Vendimia Neuquina propone celebrar la cosecha de la uva a través de un calendario que abarca festivales, degustaciones y experiencias en bodegas, posicionando a la provincia como un destino en crecimiento dentro del turismo del vino.

De esta manera, el evento no solo invita a disfrutar de los sabores y paisajes de la región, sino que también impulsa el desarrollo de la cadena productiva vitivinícola y refuerza la identidad local, consolidándose como uno de los principales atractivos de la Patagonia.