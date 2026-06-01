Neuquén cerró con un balance positivo su primera participación institucional en Expo Vinos & Negocios 2026, el principal encuentro profesional de la industria vitivinícola argentina. El evento se desarrolló durante dos jornadas en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

La provincia contó por primera vez con un espacio propio donde presentó su oferta vitivinícola junto a las bodegas Mabellini Wines, Familia Aicardi, Fincas del Limay, Bodega Sudoeste y Bodega Municipal Cutral Co. La iniciativa buscó fortalecer el posicionamiento comercial de los vinos neuquinos y consolidar la articulación entre el sector público y privado.

Durante la exposición, compradores, distribuidores, sommeliers, representantes de vinotecas, operadores gastronómicos, hoteleros, importadores y medios especializados visitaron el stand para conocer las características de la producción neuquina y degustar sus principales etiquetas.

Una vidriera estratégica para los vinos neuquinos

Expo Vinos & Negocios es considerada la principal plataforma de encuentros comerciales del sector en Argentina. La presencia de Neuquén permitió mostrar el crecimiento que viene registrando la actividad vitivinícola provincial y abrir nuevas oportunidades de negocios.

Según informaron desde la organización provincial, uno de los aspectos más valorados por los visitantes fue la identidad propia que muestran los vinos producidos en territorio neuquino, especialmente las variedades Pinot Noir, Chardonnay, Malbec, Cabernet Franc y Merlot.

Los especialistas destacaron atributos como la frescura, elegancia y expresión de origen, características que distinguen a los vinos elaborados en la región.

La masterclass que reunió a más de 50 especialistas

Como parte de la agenda oficial, Neuquén presentó la masterclass denominada "Vinos de Neuquén", que convocó a más de cincuenta asistentes entre compradores, periodistas especializados, sommeliers y referentes de la industria.

La actividad fue presentada por la directora provincial de Vinculación y Enlace Turístico, Silvana Cerda, y moderada por el Embajador del Vino Neuquino, Sergio Landoni.

Durante la exposición, representantes de las bodegas participantes compartieron detalles sobre las distintas regiones productivas de la provincia, las características de sus vinos y el crecimiento sostenido que viene experimentando la actividad.

Vino, gastronomía e identidad territorial

Uno de los ejes centrales de la presentación fue mostrar la relación entre el vino, el territorio y la gastronomía regional.

La propuesta permitió acercar al público especializado una visión integral del desarrollo vitivinícola neuquino, destacando las condiciones naturales que favorecen la producción de vinos de alta calidad y fortalecen una identidad diferenciada dentro del mapa vitivinícola argentino.

Tras la realización de la masterclass, el stand registró un incremento en consultas y visitas, consolidando contactos comerciales y ampliando las posibilidades de posicionamiento para las bodegas participantes.

¿Por qué crece el interés por los vinos de Neuquén?

En los últimos años, Neuquén logró consolidarse como una de las regiones emergentes más reconocidas de la vitivinicultura argentina.

A diferencia de otras zonas tradicionales, los valles productivos neuquinos ofrecen condiciones climáticas particulares que favorecen la obtención de vinos con perfiles distintivos. Esta diferenciación se convirtió en una de las principales fortalezas para competir tanto en el mercado nacional como en mercados internacionales.

Además, el desarrollo del enoturismo y la integración con la oferta gastronómica regional contribuyen a fortalecer el valor agregado de la actividad.

Un paso más en la estrategia de posicionamiento

La participación en Expo Vinos & Negocios 2026 formó parte de una estrategia orientada a ampliar la presencia comercial de los vinos neuquinos y reforzar la imagen de la provincia como una región vitivinícola en expansión.

El trabajo conjunto entre organismos públicos y bodegas permitió mostrar una oferta integrada y consolidar vínculos con actores clave de la industria.