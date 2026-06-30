Buenos Aires se posiciona como una de las ciudades con la escena de bares más destacadas a nivel mundial. Desde speakeasies ocultos hasta rooftops con panorámicas impactantes, la oferta nocturna porteña sorprende por su diversidad y calidad.

Desde speakeasies a rooftop, un recorrido top

Entre los bares que sobresalen está Tres Monos, ubicado en Palermo, que ocupa el puesto 10 en The World's 50 Best Bars y es el mejor bar de Argentina y América del Sur. Además de su reconocida coctelería, cuenta con una escuela de bartenders en el Barrio Mugica donde capacita jóvenes para incorporarlos a su equipo, usando insumos argentinos como sidra, Pet Nat y whisky artesanal. Abre todos los días desde las 16:00 horas en Guatemala 4899.

En el mismo barrio, CoChinChina transporta a sus visitantes a la antigua Indochina con una fusión franco-vietnamita en sus cócteles y cocina. Ubicado en Armenia 1540, se posiciona en el puesto 26 de The World's 50 Best Bars, destacando tragos como el Floreado y el Dijon Bloody Mary. Abre de miércoles a sábado hasta las 3:00 am y domingos a martes hasta las 2:00 am.

Otro ícono es Florería Atlántico, en Retiro, que combina la experiencia de una florería con un bar clandestino al que se accede mediante una palabra clave. Creado por Tato Giovannoni, presenta una carta de cócteles que rinde homenaje a la inmigración porteña, con ingredientes locales y yerba mate. Su reducido espacio requiere reserva anticipada. Dirección: Arroyo 872.

En Palermo, Uptown ofrece una atmósfera inspirada en el metro del Bronx, con una carta de tragos originales y DJ en vivo. Su servicio personalizado y ambiente animado lo convierten en un punto de encuentro destacado. Se encuentra en Arévalo 2030, con reserva previa recomendada para mesas.

The Hole destaca con una ambientación que remite a la cárcel de Alcatraz, incluyendo celdas y elementos temáticos como un Cadillac y carteles de recompensa por Al Capone. Su carta de cócteles originales lo posiciona como una alternativa única en Palermo, en Armenia 1743.

En el centro porteño, Trade Sky Bar ofrece una de las vistas más impresionantes de Buenos Aires desde el piso 19 del edificio Comega. Considerado uno de los 22 mejores rooftops del mundo, su carta incluye cócteles como el Three White Soldiers y el Spritz Frutié. Abre todos los días desde las 18:00 horas y las reservas se gestionan por Instagram. Dirección: Av. Corrientes 222, piso 19.

En Recoleta, Presidente Bar evoca la elegancia de los años 20 con una decoración de hotel de lujo y una carta amplia, destacándose por su Negroni, considerado uno de los mejores de la ciudad. Su terraza es ideal para noches cálidas. Se encuentra en Av. Presidente Manuel Quintana 188.

El speakeasy Harrison, ubicado detrás de Nicky Harrison Sushi, recrea la época de la Ley Seca con una atmósfera íntima y una barra central que concentra la atención. Ideal para grupos pequeños, su carta de cócteles es cuidada y presenta una experiencia distinta. Dirección: Malabia 1764.

El clásico renovado Milion, en Recoleta, funciona en una mansión de principios del siglo XX y combina bar, restaurante y espacio cultural. Su patio central con escalera de caracol es un punto distintivo, y su Gin Tonic es altamente recomendado. Dirección: Paraná 1048.

Buenos Aires: descubre los bares más exclusivos y premiados que marcan tendencia mundial

Por último, Le Club Bacán, ubicado en el histórico Edificio Mihanovich, fusiona arquitectura original con diseño contemporáneo. Su carta, inspirada en el tango, rock y folklore argentinos, incluye tragos como Dinosaurios y Mi Buenos Aires Querido, y ofrece música en vivo y eventos variados. Dirección: Arroyo 841.

La diversidad temática, la calidad de los cócteles y la atmósfera única de estos bares convierten a Buenos Aires en un destino imperdible para los amantes de la coctelería y la vida nocturna.