Neuquén desembarca en la Ciudad de Buenos Aires para presentar sus destinos turísticos, gastronomía y vitivinicultura

El Hotel Grand Brizo ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será sede del evento principal que se desarrollará este jueves 28 de mayo alrededor de las 11.00 sobre la presentación de la provincia del Neuquén de su amplia oferta turística, que va desde conocer los destinos que abarcan el territorio hasta degustar su gastronomía y vitivinicultura.

La alocución del evento en representación de Neuquén estará en manos de la directora provincial de Vinculación y Enlace Turístico, Silvana Cerda.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, que a través de la empresa NeuquenTur desarrollará una agenda de promoción que incluirá rondas de negocios, presentaciones de destinos, acciones comerciales y activaciones de la marca provincial “Todo esto es Neuquén”.

Es en el marco de una gira que se desarrollará del 27 al 31 de mayo con actividades orientadas a fortalecer el posicionamiento de la marca destino, generar vínculos comerciales y continuar consolidando la presencia neuquina en uno de los principales mercados emisivos del país.

En paralelo, se desarrollarán capacitaciones y presentaciones vinculadas a productos turísticos estratégicos y destinos emergentes de la provincia.

Entre las exposiciones previstas se encuentran presentaciones de la Región Lagos del Sur -integrada por San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Junín de los Andes y Villa Traful- y de la Región Alto Neuquén y del Pehuén, con participación de Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia-Moquehue y Hoteles del Neuquén.

Recorrida por los miradores de las ciudades cordilleranas

Asimismo, la Subsecretaría de Turismo realizará una presentación específica sobre productos turísticos en desarrollo orientados a destinos emergentes de la Provincia.

Como parte de la estrategia promocional, del 29 al 31 de mayo Neuquén también llevará adelante una activación especial en Alcorta Shopping, uno de los principales centros comerciales de la ciudad de Buenos Aires, donde se difundirá la oferta turística, gastronómica y de naturaleza de la Provincia.

Desde el Ministerio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de promoción turística y posicionamiento de la marca Neuquén a nivel nacional, articulando el trabajo entre el sector público y privado para fortalecer la llegada de visitantes durante todo el año.

Asimismo, remarcaron la importancia de integrar turismo, gastronomía, vino, naturaleza y experiencias regionales como parte de una estrategia orientada a consolidar a Neuquén como uno de los destinos más competitivos y diversos de la Patagonia argentina.

Promoción de la industria vitivinícola



Por otro lado, la Provincia participa junto con cinco bodegas neuquinas desde este miércoles -por primera vez- en la Expo Vinos & Negocios, el principal encuentro profesional del vino argentino. El evento se desarrollará hasta mañana en el Alvear Icon Hotel del barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

El evento reúne a más de 5.000 compradores profesionales, entre importadores, distribuidores, vinotecas, restaurantes, hoteles, sommeliers y prensa especializada, consolidándose como uno de los espacios más relevantes del sector vitivinícola nacional.

En la apertura institucional se presentan la directora provincial de Vinculación y Enlace turístico de Neuquén, Silvana Cerda, y el Embajador del Vino Neuquino, Sergio Landoni.

Neuquén cuenta con un stand institucional propio dentro de la feria, que funciona como espacio de promoción y vinculación comercial. Los establecimientos vitivinícolas que participan son: Mabellini Wines, Familia Aicardi, Fincas del Limay, Bodega Sudoeste y Bodega Municipal Cutral Co.

Industria vitivinícola de Neuquén

La propuesta forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el posicionamiento del vino neuquino y consolidar una presencia articulada entre el sector público y privado. La participación permitirá presentar al vino neuquino como una experiencia vinculada al territorio, donde paisaje, gastronomía, identidad y turismo forman parte de una misma propuesta.

En Neuquén, la producción vitivinícola se desarrolla en geografías diversas que van desde San Patricio del Chañar y la Confluencia, hasta Senillosa, la Comarca Petrolera, el Alto Neuquén y nuevas zonas emergentes de la cordillera.

Como parte de la agenda oficial, Neuquén realizará además una masterclass exclusiva el jueves 28 de mayo de 16 a 18, destinada a compradores, sommeliers, prensa especializada y operadores del sector. La actividad permitirá presentar las distintas regiones vitivinícolas de la provincia, las características de sus vinos y el crecimiento sostenido que viene registrando la producción neuquina en los últimos años.

La presencia de Neuquén en Vinos & Negocios representa una oportunidad estratégica para fortalecer vínculos comerciales, ampliar mercados y continuar posicionando al vino neuquino como una propuesta con identidad propia dentro de la vitivinicultura argentina.



