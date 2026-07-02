En una tarde de 1937, el Museo Nacional de Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires, se convierte en escenario de un misterio teatral que desafía a sus espectadores a participar activamente en la trama. "El cuadro Maldito" es una comedia policial interactiva que transforma a los asistentes en protagonistas de una investigación donde nada es lo que parece.

La propuesta, presentada por la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Decorativo, se desarrolla en el emblemático palacio ubicado en Avenida del Libertador 1902. Bajo la dirección general de Nacho Medina y con texto de Marisé Monteiro, la obra invita a sumergirse en una Buenos Aires que buscaba consolidar su identidad moderna en medio de un mundo convulsionado, donde el arte y la tecnología marcaban el pulso de la sociedad.

En este contexto, el antiguo palacio de la familia Errázuriz, recientemente adquirido por el Estado argentino y convertido en museo, es el epicentro de una trama cargada de secretos, rivalidades y un cuadro cuya historia está llena de interrogantes. Los personajes que giran en torno a la obra son una mujer ambiciosa que aspira a dirigir la institución, un hombre acostumbrado al lujo pero en problemas económicos, una misteriosa tarotista rusa y un inspector de policía decidido a descubrir la verdad.

El Cuadro Maldito y la interacción con los espectadores

Lo que distingue a "El cuadro Maldito" es la interacción con el público. Los espectadores deben estar atentos a cada detalle, interpretar pistas, analizar comportamientos y decidir en quién confiar, con la posibilidad de que cada función ofrezca diferentes conclusiones sobre lo ocurrido.

El montaje recupera la atmósfera de una época en que Buenos Aires miraba hacia Europa y aspiraba a ser una capital cultural de primer nivel. Entre salones elegantes y secretos familiares, el museo se transforma en un espacio narrativo donde historia y ficción se entrelazan para ofrecer una experiencia teatral inmersiva.

El cuadro maldito: teatro interactivo y misterio en el Museo Nacional de Arte Decorativo

El elenco está compuesto por Alejandro Poggio, Lupi Labunia, Nacho Míguens y Milagros Almeida. El vestuario fue diseñado por Gabriela Bevacqua, mientras que Carolina Uriarte está a cargo de la producción ejecutiva y Augusto Moreno asiste en dirección y stage management.

"El cuadro Maldito" propone una forma innovadora de acercarse a un edificio patrimonial, invitando a los asistentes a recorrer sus rincones a través de la imaginación y a convertirse en detectives de una historia que los espera para ser resuelta.