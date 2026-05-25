La ciudad de Neuquén vivió un fin de semana patrio multitudinario con “Patria Capital”, una propuesta cultural y gastronómica que reunió a miles de vecinos, vecinas y turistas en el Parque Jaime de Nevares para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Con un imponente Cabildo vivo e interactivo como principal atractivo, la capital neuquina se vistió de celeste y blanco para disfrutar de jornadas cargadas de tradición, música folclórica, gastronomía típica y espectáculos pensados para toda la familia.

La gran vigilia del 24 de mayo fue uno de los momentos más convocantes del evento. Desde la noche, cientos de personas participaron de una peña popular y de un show de mapping proyectado sobre el Cabildo montado especialmente en el parque. La experiencia inmersiva permitió a los asistentes recorrer el espacio y vivir una propuesta interactiva con imágenes patrias y contenido audiovisual.

Familias completas disfrutaron de los espectáculos culturales y gastronómicos durante el fin de semana patrio.

A la medianoche, el público entonó el Himno Nacional Argentino junto a la Banda Militar “Fortín Confluencia” del Batallón de Ingenieros de Montaña VI, en un momento cargado de emoción que coronó la vigilia patria.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el espíritu de la celebración y señaló que “la patria es una construcción colectiva que se vive todos los días”. Además, remarcó la importancia de compartir este tipo de encuentros populares que fortalecen el sentido de comunidad. La propuesta también tuvo un fuerte impacto en la economía local. Una nueva edición de “Neuquén Emprende” reunió a 150 emprendedores y emprendedoras de la ciudad, quienes ofrecieron productos temáticos y artesanales durante todo el fin de semana.

En paralelo, “Confluencia de Sabores” volvió a convertirse en uno de los sectores más visitados del predio. El festival gastronómico, organizado junto a la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, presentó platos tradicionales y propuestas especiales inspiradas en la fecha patria.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete junto a Diego Cayol, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó especialmente la elaboración en vivo de locros en versiones clásica, vegana y sin TACC, preparados por reconocidos chefs regionales como Carlo Puricelli, Emanuel Cusinier, René Cid, Sebastián Caliva, Candela Pedernera y Fabiana Alsogaray.

Además de las actividades culturales y recreativas, el evento contó con importantes servicios de salud y atención comunitaria. En el estacionamiento de la Legislatura se instalaron los dispositivos Autovac y Autocan para vacunación humana y animal, mientras que el Ministerio de Salud provincial sumó atención odontológica, mamografías, testeos rápidos y consultas médicas generales.

El show de mapping sobre el Cabildo sorprendió a vecinos y turistas durante la vigilia patria.

La celebración continuó este 25 de Mayo con el acto protocolar, chocolate caliente, pastelitos y más propuestas artísticas en el Parque Jaime de Nevares, consolidando a “Patria Capital” como una de las fiestas patrias más convocantes y emotivas de los últimos años en Neuquén.