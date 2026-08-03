El Mes del Tango en Buenos Aires comenzó este sábado con la octava edición de la Semana de las Milongas, un evento que se extenderá hasta el 7 de agosto y que contará con actividades en 59 milongas distribuidas por distintos barrios de la ciudad.

Este encuentro propone una agenda diversa que incluye clases, exhibiciones, prácticas y espacios para bailar, pensados para todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta expertos. La iniciativa busca fortalecer y visibilizar a las milongas, los espacios tradicionales donde el tango mantiene viva su práctica social y cultural.

De la Orquesta Esquina Sur hasta Esteban Morgado Cuarteto

La apertura oficial tuvo lugar este sábado en el Teatro Verdi, con la presentación de la Orquesta Esquina Sur y una exhibición a cargo de los bailarines Laura Casco Zorzon y Ariel Taritolay. El cierre será el viernes 7 de agosto, a partir de las 21:45 en La Viruta Tango Club, con un espectáculo del Esteban Morgado Cuarteto y una exhibición de Julio Seffino y Aldana Tade.

Durante toda la semana, además de estas funciones especiales, se realizarán clases abiertas, prácticas y milongas en clubes, centros culturales y salones tradicionales de varios barrios porteños, consolidando así la presencia del tango en la vida cotidiana de la ciudad.

La Semana de las Milongas inaugura el Mes del Tango en 59 pistas de Buenos Aires

Las entradas para algunas actividades podrán reservarse sin costo, mientras que otras permitirán el ingreso mediante el pago de la entrada correspondiente, sujeto a la capacidad del lugar. La programación completa y los formularios para reservar las entradas gratuitas están disponibles en el sitio oficial de la Semana de las Milongas.

Esta celebración funciona como antesala del Tango BA Festival y Mundial 2026, el tradicional evento internacional que se realizará en la segunda mitad de agosto y que volverá a posicionar a Buenos Aires como epicentro mundial del tango.