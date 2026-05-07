La ciudad de Neuquén se prepara para recibir a una de las voces más emblemáticas del tango argentino. Adriana Varela regresará a la capital neuquina el próximo domingo 17 de mayo para brindar un show único e íntimo en Mood Live, a partir de las 21 horas.

Reconocida internacionalmente por su estilo inconfundible, su intensidad interpretativa y una trayectoria que la convirtió en referencia del género, Adriana Varela llegará acompañada por su pianista y arreglador Marcelo Macri. Juntos propondrán un formato cercano y emotivo, donde la voz y el piano se entrelazan en una puesta elegante y profundamente tanguera.

La gran voz del tango argentino vuelve a Neuquén

El espectáculo recorrerá grandes clásicos del tango y canciones del cancionero urbano contemporáneo. Durante la noche sonarán obras de autores fundamentales como Enrique Cadícamo, Carlos Gardel, Homero Expósito y Homero Manzi, entre otros nombres esenciales de la música ciudadana.

Con una carrera que la llevó a presentarse en escenarios de España, Italia, Colombia, Portugal, Uruguay, México, Brasil, Chile, Grecia, Francia, Inglaterra y Austria, Varela continúa siendo una de las artistas argentinas más aclamadas dentro y fuera del país. Su presencia escénica, sumada a la profundidad emocional de cada interpretación, convierten sus conciertos en experiencias intensas y memorables.

Clásicos inolvidables y emoción en vivo

La presentación en Neuquén promete ser una velada especial para los amantes del tango y la música argentina en general, en un ambiente íntimo que permitirá disfrutar de cerca toda la fuerza expresiva de la artista.

El show se realizará el domingo 17 de mayo desde las 21:00h en Mood Live. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de ProTickets Argentina y también en la boletería de Mood Live.