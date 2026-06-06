“El último tango” se ha llamado a los botines que Lionel Messi utilizará en el Mundial 2026, el sexto de su carrera profesional que ya lo consagró campeón en Qatar, pero promete más emociones.

Embajador de por vida de la marca Adidas, se esperaba con ansias el modelo con que “las tres tiras” homenajearía al crack que desde el primer día en la ciudad de Kansas se dejó ver con el modelo, pero recién hoy tuvo su presentación comercial.

Rápidamente dio la vuelta al mundo. El botín está inspirado en la bandera argentina con predominio del color blanco, vivos celestes y dorados que llevan el calzado a una dimensión especial, mucho más cuando los calza el número 10.

Los botines F50 "El último tango" que lucirá Lionel Messi en el Mundial 2026.

Así, la marca alemana reconoce los 20 años en mundiales del astro que debutó en el 2006 en este certamen y busca convertirse en el máximo goleador.

¿Los estrena con Honduras?

Según la planificación que se había proyectado con el capitán, su presencia ante Honduras estaba descartada. Sin embargo, el 10 apareció a la par del grupo en College Station y Lionel Scaloni no lo descartó en la conferencia de prensa previa.

Tal vez, el primer ensayo en Estados Unidos termine siendo el puntapié inicial de este último tango que recién comienza y promete ser inolvidable para el ídolo que si no llega en condiciones óptimas para el sábado, sí promete presencia en el compromiso contra Islandia del próximo martes.