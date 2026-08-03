Del 4 al 9 de agosto de 2026, ShopGallery se une a la nueva edición de CyberWine para ofrecer beneficios exclusivos que invitan a descubrir las etiquetas de Bodega Del Fin Del Mundo, con opciones de financiación y envíos a todo el país.

Explorar un vino es también recorrer un territorio: cada botella refleja el paisaje donde se cultivó, las características del suelo y el trabajo en el viñedo, transformando cada copa en una experiencia que acerca regiones sin necesidad de viajar.

En esta edición, CyberWine reunirá propuestas especiales de bodegas argentinas, destacándose las distintas líneas y varietales de Bodega Del Fin Del Mundo disponibles en ShopGallery con descuentos de hasta el 40%, cuotas y envíos nacionales.

Esta iniciativa facilita el acceso a productos de diversas regiones del país con unos pocos clics

La compra online ya no solo brinda comodidad, sino que abre la puerta a descubrir etiquetas que antes requerían un viaje para llegar al consumidor. El crecimiento de eventos de comercio electrónico especializados permitió acercar promociones exclusivas para quienes buscan nuevas etiquetas. Financiación, envíos y ofertas impulsan el interés por explorar bodegas argentinas desde cualquier lugar.

ShopGallery, plataforma inspirada en el espíritu viajero, tiene como objetivo acercar experiencias de compra mediante una selección variada de productos en categorías como perfumería, tecnología, equipaje, lentes y bebidas, con navegación sencilla y opciones de pago adaptadas a cada usuario.

Dentro de la propuesta de CyberWine, sobresale Bodega Del Fin Del Mundo, una de las referencias más reconocidas de la vitivinicultura patagónica, con viñedos en San Patricio del Chañar, Neuquén, una región valorada por sus condiciones excepcionales para la elaboración de vinos premium.

El clima seco, la amplitud térmica y las características del suelo favorecen la producción de uvas con gran concentración aromática y equilibrio, otorgando una identidad distintiva que ha posicionado a la Patagonia como una de las zonas más importantes del país para vinos de alta calidad.

Gracias a este entorno, la bodega desarrolló un portafolio que combina tradición e innovación con una fuerte expresión del territorio. Cada etiqueta refleja el potencial de una región que gana reconocimiento tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Durante CyberWine, los consumidores podrán acceder a una selección diversa de Bodega Del Fin Del Mundo que incluye vinos jóvenes, opciones orgánicas, reservas, blends y espumantes, pensados para diferentes momentos de consumo.

Las variedades disponibles abarcan cepas emblemáticas como Malbec, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir, además de cortes especiales que representan el perfil característico de los viñedos neuquinos, permitiendo explorar estilos variados dentro de una misma propuesta.

Descuentos especiales por tiempo limitado

La compra online acerca etiquetas patagónicas a cualquier punto del país, con ShopGallery concentrando las promociones en un solo espacio y simplificando el proceso con múltiples medios de pago y alternativas de financiación.

CyberWine 2026: vinos patagónicos ofrecen descuentos exclusivos del 4 al 9 de agosto

CyberWine combina dos tendencias valoradas por los consumidores: la posibilidad de descubrir productos con identidad y conseguirlos de forma sencilla. El stock está sujeto a disponibilidad.

Con esta iniciativa, Bodega Del Fin Del Mundo acerca la esencia de la Patagonia a miles de hogares argentinos, ofreciendo calidad, beneficios exclusivos y una experiencia de compra que invita a disfrutar mucho más que una simple botella.