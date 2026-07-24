Con gastronomía en vivo, degustaciones de vinos, actividades interactivas y una gran respuesta del público, la Provincia a través de Neuquentur SE, está teniendo una participación destacada en la Exposición Rural 2026. El público disfruta de la experiencia turística neuquina en Buenos Aires. El evento se lleva adelante desde el 16 al 26 de julio en Palermo.

Desde la apertura del predio, el stand neuquino se transformó en un espacio de encuentro donde el turismo, la gastronomía y los vinos invitan a descubrir la provincia de una manera diferente. La participación de Neuquentur SE del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales reúne, además, a distintos organismos provinciales que desarrollan propuestas durante los 11 días de la muestra, entre ellos la subsecretaría de Turismo y de Ambiente, el CEAN, Áreas Naturales Protegidas, Recursos Hídricos y Termas del Neuquén.

La gastronomía provincial tuvo un lugar central

Uno de los momentos más destacados fue la cocina en vivo del chef Martín Cajal Mosqueira, quien presentó una selección de platos elaborados con productos identitarios de Neuquén. Trucha, ciervo, chivo, piñón, mote y hongos fueron algunos de los protagonistas de un menú que despertó el interés del público y puso en valor la riqueza gastronómica regional.

El stand neuquino reúne bodegas, productores, cocineros, artesanos y organismos provinciales para mostrar la diversidad turística, cultural y gastronómica de la provincia.

El chef zapalino contó: “Hablamos mucho sobre las araucarias, también hicimos un recorrido sobre las distintas etapas y destinos que tiene la provincia. Dimos una vuelta muy divertida: empezamos por la capital de la provincia, el departamento Confluencia, Añelo y San Patricio del Chañar, en la cual la sommelier Florencia Rampoldi nos apoyó y nos asistió en la parte de la cata de vinos y maridaje de las distintas cepas que la provincia del Neuquén ofrece. También estuvo presente gente de Praderas Neuquinas y Olivares del Neuquén con charlas sobre aceites de oliva en la provincia”.

Además, Mosqueira destacó que fue una experiencia positiva en la que se pudo hacer un recorrido, no solo de los atractivos turísticos sino también de los sabores de la provincia, y todo lo que esto conlleva con sus productos y productores. Agregó que la idea fue promover productos regionales, como así también parte de lo que es la cultura del Neuquén y sus historias.

Las degustaciones de vinos no pasaron desapercibidas. El blend de Fincas del Limay fue uno de los vinos más comentados por quienes se acercaron al stand el primer día, mientras que las etiquetas de Schroeder, Fin del Mundo, Mabellini y Puerta Oeste también cosecharon muy buenas devoluciones entre los visitantes, que aprovecharon la oportunidad para descubrir los sabores neuquinos.

La propuesta incluye elementos identitarios de la cultura provincial

En paralelo, el stand de Turismo mantuvo un flujo constante de visitantes gracias a una propuesta pensada para toda la familia. La ruleta interactiva, con premios y sorteos, generó un clima de participación y entretenimiento, en un espacio que brindó información sobre los destinos, la temporada de invierno y las distintas experiencias que ofrece Neuquén.

Artesanías Neuquinas también tuvo un lugar destacado con su espacio permanente de exposición donde se puede adquirir piezas representativas de la identidad provincial. El viernes se desarrolló una instancia de evaluación de telares a cargo de un jurado especializado, que puso en valor la calidad y el trabajo de las tejedoras. Además, continúan las demostraciones de tejido a telar en vivo, permitiendo a quienes se acerquen al stand, conocer de cerca una de las técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural neuquino.

Con una propuesta que integra paisajes, sabores, cultura e identidad, Neuquén sigue mostrando todo su potencial hasta el 26 de julio.