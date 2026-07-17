Albóndigas con tuco: esa mezcla justa de herencia italiana y toque criollo

La preparación combina carne picada, cebolla y morrón, en una versión simple, ideal para días frescos. Es un plato humilde, contundente y absolutamente argentino, con nostalgia de inmigrantes italianos y bienvenida criolla.



En nuestro país las albóndigas aparecen cuando el frío aprieta, aunque en realidad son una solución para cualquier época del año.



Se preparan rápido, con ingredientes sencillos y económicos que rinden bastante. Es un plato ideal para familias numerosas o para dejar lista la vianda del día siguiente.



Las albóndigas con tuco, son bolitas de carne picada, condimentada y unidas con huevo y pan mojado en leche, que se cocinan en una salsa de tomate (tuco) sencilla.



Se pueden servir solas, aunque combinan muy bien con puré, arroz o fideos y gustan por igual a chicos y grandes.

Ingredientes (4 porciones)



500 grs. de carne picada de vaca



2 cdas. de aceite



1 cebolla mediana



1 diente de ajo picado



1 morrón rojo chico



1 huevo



1 taza de tomate triturado (o 4 tomates frescos picados)



1 taza de miga de pan mojada en leche

1 puñado de perejil fresco picado



1 hoja de laurel



1 pizca de azúcar



Sal y pimienta a gusto



Un chorro de agua o caldo si fuera necesario

En un bowl mezclar la carne picada con el huevo, el pan mojado en leche, ajo, perejil, sal y pimienta.



Formar bolitas medianas apretando bien para que no se desarmen.



Sellar las albóndigas en una sartén con 1 cucharada de aceite caliente, apenas para que tomen color, no es necesario cocinarlas por completo.



Retirar y reservar.



En una olla o sartén grande y profunda, rehogar la cebolla con el morrón picado, hasta que estén tiernos.



Agregar el tomate triturado, la hoja de laurel y una pizca de azúcar. Cocinar a fuego medio unos 5 minutos. Si la salsa queda muy espesa, agregarle un chorrito de agua o caldo.



Incorporar las albóndigas a la salsa. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 15/20 minutos. No remover con cuchara, mover la olla suavemente para no romperlas.



Probar y ajustar la sal. Retirar el laurel antes de servir.



El reemplazo de pan rallado por pan mojado en leche, permite que las albóndigas no se sequen y resulten tiernas al paladar.



Si se desea acompañar con puré, recordar la sugerencia de los chef, sólo manteca, leche caliente y sal, batiendo enérgicamente a mano, no con procesadora, para que la papa no elimine el almidón.



Otra opción para acompañar, puede ser arroz o fideos tallarines.



¡A disfrutar!