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ingredientes sencillos y económicos

Albóndigas con tuco: esa mezcla justa de herencia italiana y toque criollo

El aroma del tuco nos transporta directo a la cocina de la infancia. Domingos de mesa larga, charla y pan para mojar la salsa.

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Por Carmen Sanmartin
Viernes, 17 de julio de 2026 a las 14:52
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La preparación combina carne picada, cebolla y morrón, en una versión simple, ideal para días frescos. Es un plato humilde, contundente y absolutamente argentino, con nostalgia de inmigrantes italianos y bienvenida criolla.

En nuestro país las albóndigas aparecen cuando el frío aprieta, aunque en realidad son una solución para cualquier época del año.

Se preparan rápido, con ingredientes sencillos y económicos que rinden bastante. Es un plato ideal para familias numerosas o para dejar lista la vianda del día siguiente.

Las albóndigas con tuco, son bolitas de carne picada, condimentada y unidas con huevo y pan mojado en leche, que se cocinan en una salsa de tomate (tuco) sencilla.

Se pueden servir solas, aunque combinan muy bien con puré, arroz o fideos y gustan por igual a chicos y grandes.

Ingredientes (4 porciones)

500 grs. de carne picada de vaca

2 cdas. de aceite

1 cebolla mediana

1 diente de ajo picado

1 morrón rojo chico

1 huevo

1 taza de tomate triturado (o 4 tomates frescos picados)

1 taza de miga de pan mojada en leche

1 puñado de perejil fresco picado

1 hoja de laurel

1 pizca de azúcar

Sal y pimienta a gusto

Un chorro de agua o caldo si fuera necesario

En un bowl mezclar la carne picada con el huevo, el pan mojado en leche, ajo, perejil, sal y pimienta.

Formar bolitas medianas apretando bien para que no se desarmen.

Sellar las albóndigas en una sartén con 1 cucharada de aceite caliente, apenas para que tomen color, no es necesario cocinarlas por completo.

Retirar y reservar.

En una olla o sartén grande y profunda, rehogar la cebolla con el morrón picado, hasta que estén tiernos.

Agregar el tomate triturado, la hoja de laurel y una pizca de azúcar. Cocinar a fuego medio unos 5 minutos. Si la salsa queda muy espesa, agregarle un chorrito de agua o caldo.

Incorporar las albóndigas a la salsa. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 15/20 minutos. No remover con cuchara, mover la olla suavemente para no romperlas.

Probar y ajustar la sal. Retirar el laurel antes de servir.

El reemplazo de pan rallado por pan mojado en leche, permite que las albóndigas no se sequen y resulten tiernas al paladar.

Si se desea acompañar con puré, recordar la sugerencia de los chef, sólo manteca, leche caliente y sal, batiendo enérgicamente a mano, no con procesadora, para que la papa no elimine el almidón.

Otra opción para acompañar, puede ser arroz o fideos tallarines.

¡A disfrutar!

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