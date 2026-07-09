¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Completa y saludable

Sopa minestrone: una receta que transporta a la cocina de la abuela

Con sus colores y texturas, nos invita a sentarnos a la mesa y dejarnos abrazar por la comida casera.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Carmen Sanmartin
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 19:16
PUBLICIDAD
Llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes italianos y aquí se fundió con los ingredientes criollos.

Cuando el frío del invierno nos sale al encuentro, nada mejor que ésta sopa con legumbres, verduras y pasta corta.

Es muy probable que algunos la conozcan como “la sopa italiana” y que la relacionen con “nada se pierde, todo se transforma”, porque realmente es el símbolo del aprovechamiento, el arte de transformar lo que hay disponible, en algo sabroso y reconfortante.

Llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes italianos y aquí se fundió con los ingredientes criollos. Es un plato que en invierno aparece en la mesa de muchas familias como entrada o plato único.



La sopa minestrone es una sopa espesa de verduras variadas, porotos y fideos cortos, cocida en caldo de verduras. Se puede enriquecer con panceta o jamón y casi siempre lleva tomate, zanahoria, papa, apio y alguna legumbre. Es ideal para aprovechar los vegetales que quedan en la heladera y lograr una comida completa y saludable en poco tiempo.

Ingredientes

2 papas medianas

1 zanahoria grande

1 cebolla

1 diente de ajo

1 rama de apio

1 hoja de laurel

1 zucchini (opcional)

1 tomate grande o 200 grs. de tomate triturado

100 grs. de porotos (pueden ser de lata ya cocidos)

1 taza de fideos chicos (coditos, municiones o moñitos)

1,5 litro de caldo de verdura o agua

2 cdas. de aceite

50 grs. de panceta o jamón (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado

Picar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria en cubos pequeños.

Calentar el aceite en una olla grande, dorar la panceta o el jamón para que suelte sabor.

Agregar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria. Rehogar afuego medio hasta que la cebolla esté transparente.

Incorporar el tomate picado, el laurel y el zucchini. Cocinar 5 minutos.

Agregar las papas pelada y cortadas en cubos chicos. Revolver bien.

Agregar el caldo caliente y llevar a hervor.

Cuando las papas estén casi tiernas, sumar los porotos y los fideos.

Cocinar hasta que los fideos estén al dente. 

Rectificar sal y pimienta.

Servir bien caliente espolvoreada con queso rallado.

Rinde cuatro porciones abundantes.

Cualquier parecido con la sopa minestrone de la abuela, no es mera coincidencia.

¡Que la disfruten!

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD