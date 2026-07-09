Sopa minestrone: una receta que transporta a la cocina de la abuela

Cuando el frío del invierno nos sale al encuentro, nada mejor que ésta sopa con legumbres, verduras y pasta corta.
Es muy probable que algunos la conozcan como “la sopa italiana” y que la relacionen con “nada se pierde, todo se transforma”, porque realmente es el símbolo del aprovechamiento, el arte de transformar lo que hay disponible, en algo sabroso y reconfortante.
Llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes italianos y aquí se fundió con los ingredientes criollos. Es un plato que en invierno aparece en la mesa de muchas familias como entrada o plato único.
La sopa minestrone es una sopa espesa de verduras variadas, porotos y fideos cortos, cocida en caldo de verduras. Se puede enriquecer con panceta o jamón y casi siempre lleva tomate, zanahoria, papa, apio y alguna legumbre. Es ideal para aprovechar los vegetales que quedan en la heladera y lograr una comida completa y saludable en poco tiempo.
Ingredientes
2 papas medianas
1 zanahoria grande
1 cebolla
1 diente de ajo
1 rama de apio
1 hoja de laurel
1 zucchini (opcional)
1 tomate grande o 200 grs. de tomate triturado
100 grs. de porotos (pueden ser de lata ya cocidos)
1 taza de fideos chicos (coditos, municiones o moñitos)
1,5 litro de caldo de verdura o agua
2 cdas. de aceite
50 grs. de panceta o jamón (opcional)
Sal y pimienta a gusto
Queso rallado
Picar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria en cubos pequeños.
Calentar el aceite en una olla grande, dorar la panceta o el jamón para que suelte sabor.
Agregar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria. Rehogar afuego medio hasta que la cebolla esté transparente.
Incorporar el tomate picado, el laurel y el zucchini. Cocinar 5 minutos.
Agregar las papas pelada y cortadas en cubos chicos. Revolver bien.
Agregar el caldo caliente y llevar a hervor.
Cuando las papas estén casi tiernas, sumar los porotos y los fideos.
Cocinar hasta que los fideos estén al dente.
Rectificar sal y pimienta.
Servir bien caliente espolvoreada con queso rallado.
Rinde cuatro porciones abundantes.
Cualquier parecido con la sopa minestrone de la abuela, no es mera coincidencia.
¡Que la disfruten!