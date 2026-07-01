Más allá de la expectativa por el resultado del Mundial de fútbol 2026, lo que también entusiasma es la alegría de los encuentros. Con comida incluida: picada, asado o pastas, depende el horario, los meses de junio y julio serán recordados por sobrados motivos.



El aroma de las empanadas de jamón y roquefort recién horneadas, quedará en la memoria como los goles espectaculares de Messi.



El contraste entre el sabor intenso del roquefort y la suavidad del jamón cocido, envueltos en masa dorada, convierten este clásico en la opción perfecta para cuando se quiere salir de lo tradicional.



Se trata de una empanada rellena con jamón cocido y queso roquefort, acompañados de mozzarella para suavizar el relleno.



Todo se envuelve en una tapa de masa y se lleva al horno hasta dorar.



El resultado es una combinación cremosa, salada y potente, muy fácil de preparar.



No es uno de los sabores más tradicionales, pero se ha ganado su lugar como una de las variantes predilectas cuando se quiere innovar y sorprender en la fuente de empanadas.

Ingredientes (duplicarlos si se desea hacer más cantidad)



12 tapas de empanadas para horno (criollas o de hojaldre)



200 grs. de jamón cocido (cortado en tiras finas)



150 grs. de queso roquefort (desmenuzado)



150 grs. de que mozzarella (cortado en cubos)



Pimienta negra (a gusto)



1 huevo (para pincelar)

Mezclar en un bowl el jamón el roquefort y la mozzarella. Agregar pimienta negra a gusto.



Separar las tapas y colocar una cucharada generosa de relleno en cada una, tratando de no sobrecargar para que no se abran cuando se cocinen.



Humedecer los bordes con agua y cerrarlas con el repulgue clásico.



Colocar las empanadas en una asadera levemente enmantecada, dejando espacio entre cada una.



Pincelarlas con el huevo batido.



Precalentar bien el horno para lograr una base crocante.



Llevarlas a horno fuerte unos 20 minutos o hasta que estén doradas.



Servirlas bien calientes y a esperar que empiece el partido.



Ahora a alentar a la selección de nuestro país y



¡Vamos Argentina!