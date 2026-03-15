La función de WhatsApp que conviene desactivar para proteger el celular de virus

WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo para comunicarse, compartir fotos, videos, documentos y hasta información laboral. Sin embargo, esa enorme popularidad también la transformó en un objetivo frecuente para hackers y ciberdelincuentes.

En los últimos días, especialistas en seguridad digital volvieron a advertir sobre una función de la aplicación que puede representar un riesgo si permanece activada: la descarga automática de archivos multimedia.

Se trata de una configuración que, en muchos teléfonos, está activada por defecto y permite que cualquier foto, video, audio o documento enviado a través de WhatsApp se descargue automáticamente en el dispositivo del usuario.

Aunque esta opción facilita el acceso rápido a los archivos que envían amigos, familiares o compañeros de trabajo, también puede abrir la puerta a contenidos maliciosos.

Cómo pueden entrar virus a través de WhatsApp

Los expertos explican que algunos ciberdelincuentes utilizan archivos infectados o enlaces falsos que circulan dentro de chats o grupos para distribuir malware.

Si la descarga automática está activada, esos archivos pueden guardarse en el teléfono sin que el usuario lo note ni lo autorice conscientemente.

En algunos casos, los archivos pueden incluir programas capaces de:

Robar información personal

Acceder a contraseñas

Obtener datos bancarios

Espiar la actividad del celular

Incluso se detectaron campañas de malware que se propagan a través de archivos compartidos en WhatsApp y que luego intentan replicarse enviándose a otros contactos de la víctima.

Además, especialistas en seguridad detectaron vulnerabilidades que permiten descargar archivos maliciosos en chats grupales, lo que amplía el riesgo para los usuarios que participan en muchos grupos.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

Modificar esta configuración es simple y lleva menos de un minuto.

Paso a paso:

Abrir WhatsApp Entrar en el menú de Ajustes Ir a Almacenamiento y datos Buscar la sección Descarga automática de archivos Desmarcar fotos, audios, videos y documentos en todas las opciones

De esta manera, ningún archivo se descargará automáticamente y el usuario podrá decidir manualmente qué contenido abrir o guardar en su teléfono.

Una medida simple que mejora la seguridad digital

Especialistas en ciberseguridad recomiendan que los usuarios revisen regularmente la configuración de privacidad de sus aplicaciones y eviten abrir archivos o enlaces provenientes de números desconocidos.

Desactivar la descarga automática no solo ayuda a prevenir virus, sino que también permite mantener un mayor control sobre el almacenamiento del teléfono y evitar que el dispositivo se llene de contenido innecesario.

En una era donde la mayoría de las conversaciones personales, laborales y familiares pasan por WhatsApp, un simple ajuste puede marcar la diferencia entre un celular seguro y uno vulnerable a ataques digitales.