Luana Fernández, una de las figuras más controversiales de Gran Hermano Generación Dorada, decidió romper el silencio sobre su pasado y su relación con Yao Cabrera, el youtuber uruguayo actualmente detenido por delitos relacionados con trata de personas. Una compañera descubrió un gesto que la obligó a romper el silencio.

Durante la emisión del programa, la modelo fue consultada por Tamara Paganini sobre el tatuaje que lleva en su brazo con la palabra “WiFi”, un detalle que había generado rumores sobre su posible vinculación con la organización Viral/WiFi, dirigida por Yao Cabrera. Tras dudar inicialmente, Luana se vio acorralada y finalmente confirmó que el tatuaje está relacionado con ese vínculo: “Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él. Me lo tatué y me pagaron un montón por tatuarme esto en vivo”.

La participante explicó que durante la pandemia vivió aproximadamente un año en la llamada Mansión WiFi, un lugar donde convivían influencers y creadores de contenido: “Vivimos ahí como un año y laburé con ellos. Hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo. No se puede decir todo eso, pero bueno, ya lo dije”.

Pese a la polémica que genera todo el entorno al youtuber uruguayo, Luana Fernández relató que jamás se sintió en peligo o expuesta a situaciones desagradables: “La pasé increíble. Fue en plena pandemia y la pasé re bien. Porque aparte era mi laburo. En una casa, una mansión, la Mansión WiFi”.

De pasarla increíble a ser allanado el lugar

El conductor Martín le recordó que ese lugar fue allanado, a lo que ella aclaró: “Yo ya no estaba cuando allanaron por suerte, pero allanaron”. Consultada sobre el motivo del allanamiento, la jugadora de Gran Hermano señaló que había “mucha gente trabajando en negro” y que la causa se centró en Cabrera por ser “súper conocido”. “Y hubo una causa ahí, que no me voy a meter. Por eso allanaron”, añadió.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la situación actual de Yao Cabrera, Luana asintió confirmando que está preso, aunque la cámara cambió rápidamente de plano tras esa respuesta.