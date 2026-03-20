Tras la caída de Magis TV y Xuper TV, muchos usuarios en Argentina comenzaron a buscar alternativas para seguir viendo series, películas y TV en vivo sin depender de VPN, una solución que con el tiempo dejó de ser efectiva.

En un primer momento, aplicaciones como Proton VPN permitían sortear los bloqueos por geolocalización. Sin embargo, esa opción dejó de funcionar correctamente a los pocos días, obligando a los usuarios a probar otras VPN gratuitas.

El problema es que la mayoría de estas herramientas presentan serias limitaciones: baja velocidad, cortes constantes y dificultades para reproducir contenido en vivo. Como resultado, la experiencia terminó siendo poco práctica, especialmente para quienes buscaban ver canales en tiempo real o eventos deportivos.

Frente a este escenario, comenzaron a circular nuevas alternativas que no requieren VPN ni configuraciones complejas, especialmente entre usuarios de TV Box. En estos dispositivos, una de las opciones más utilizadas es instalar Downloader, que permite acceder a aplicaciones externas.

A través de esa vía, se popularizaron varias apps que ofrecen contenido similar, incluyendo películas, series y canales en vivo, incluso con transmisiones deportivas. Entre las más mencionadas por los usuarios aparecen:

MLX TV

MLX Movies

TV Clásica

Magma TV

Para instalarlas, es necesario ingresar códigos específicos dentro de Downloader, que suelen compartirse en comunidades online como Reddit o en sitios especializados.

Aunque estas opciones ganan terreno, su funcionamiento puede variar y no siempre cuentan con respaldo oficial, por lo que los usuarios siguen atentos a nuevas alternativas tras la caída de las plataformas más populares.