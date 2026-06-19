Bellas y perfumadas, las rosas siguen reinando en los jardines: con cuidado adecuado pueden florecer todo el verano

Después de la primera explosión de flores, muchos cometen el error de pensar que el ciclo de las rosas ha llegado su fin, sin embargo, este es el momento donde comienza una de las fases clave para la vida de la planta. Los cuidados que reciba en las semanas posteriores, van a determinar si podrá volver a producir nuevos capullos durante el verano o si se reducirá su ritmo de floración.

Este proceso es mucho más sencillo de lo que mucha gente cree, ya que no se necesita un tratamiento complejo para su cuidado. Solamente basta con seguir tres pasos básicos para ayudar al rosal a conservar su vigor y que continúe produciendo flores sanas y coloridas.