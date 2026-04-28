Bondiola de cerdo con puré de batatas: plato sabroso, reconfortante y tentador, para cuando llegan los primeros fríos

La bondiola se destaca por su versatilidad y por absorber con facilidad los aromas de las verduras, el vino blanco y las especias, durante una cocción lenta. Esto permite que se pueda adaptar la preparación a diferentes ingredientes y preferencias y lograr siempre un resultado sabroso y consistente.

Apenas la bondiola comienza a dorarse en la cacerola, un aroma inconfundible inunda la cocina.

La combinación de lo tierno del cerdo y el dulzor del puré de batatas, es una experiencia gastronómica deliciosa e inolvidable.

Este corte jugoso, cocido lentamente con verduras, vino blanco y especias, hasta que pueda desmenuzarse, se acompaña con un puré de batatas suave y bien mantecoso.

No hay mejor plan para un domingo, que almorzar con la familia o con amigos y lucirse con ésta receta.

Cocción lenta, sabores intensos y un aroma que abre el apetito desde el primer instante.

1 bondiola de cerdo ( 1,2 kg aprox.)

2 cebollas grandes

2 zanahorias

2 batatas grandes

2 papas medianas

2 dientes de ajo

1 morrón rojo

250 ml. de vino blanco

500 ml. de caldo de verdura

1 cda. de mostaza

1 ramita de romero fresco

1 hoja de laurel

2 cdas. de aceite de oliva

50 grs. de manteca

Sal y pimienta negra a gusto.

Cortar la bondiola en trozos grandes, salpimentar y dorar en una cacerola profunda con aceite de oliva, a fuego fuerte, hasta que tome color por fuera.

Bajar el fuego a medio, agregar la cebolla cortada en pluma, el ajo picado, la zanahoria cortada en rodajas y el morrón en tiras. Rehogar hasta que todo esté tierno.

Incorporar la mostaza, el vino blanco y dejar que evapore el alcohol, mientras se raspa el fondo de la cacerola con cuchara de madera para levantar el fondo de cocción.

Sumar el caldo de verduras, el laurel y el romero, tapar y cocinar a fuego mínimo durante una hora. Controlar que no se seque, si es necesario, agregar un poco de caldo.

Mientras tanto, hervir las batatas y papas peladas en abundante agua con sal, hasta que estén bien tiernas.

Escurrirlas y pisarlas en caliente, sumar la manteca y mezclar revolviendo con cuchara de madera, hasta lograr un puré liso y cremoso.

Probar la bondiola, debe estar bien tierna, si se puede desmenuzar con el tenedor, ya está lista.

La salsa debe quedar algo espesa, si está muy líquida, dejarla destapada 5 minutos más a fuego fuerte.

Servirla con sus jugos y las verduras y acompañar con el puré de batatas y papas.