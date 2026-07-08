Brochette de pollo: receta japonesa con salsa teriyaki, muy fácil y súper rápida

Esta especialidad de la cocina asiática, intercala sabores intensos y texturas variadas, adaptándose tanto a contextos informales como a reuniones familiares.



La receta básica lleva pechuga de pollo cortada en cubos uniformes para asegurar una cocción pareja. Los vegetales más utilizados incluyen pimientos de diversos colores, cebolla y zucchini que aportan contraste de sabor y color.



La panceta se intercala entre los trozos de pollo y vegetales, brindando grasa y un aroma ahumado característico.



Es una buena alternativa a las carnes tradicionales del asado y ofrece una opción versátil que se adapta a menús variados.



El plato admite variaciones según la disponibilidad de ingredientes. Se pueden incorporar hongos, tomates cherry o trozos de ananá.

Salsa Teriyaky

Se elabora con salsa de soja, azúcar, “mirin” (condimento japonés levemente dulce. Es un tipo de vino de arroz similar al sake y jengibre fresco.



Estos elementos se cocinan juntos hasta que la mezcla reduce y adquiere un brillo denso que recubre los ingredientes.

Ingredientes para la salta Teriyaky



4 cdas. de salsa de soja



2 cdas. de azúcar



1 cda. de vinagre de alcohol



1 cda. de miel



1 diente de ajo picado



1 cdita. de jengibre fresco (opcional)



1 cda. de maicena disuelta en 50 ml. de agua



Para hacer más intenso el sabor de la brochette, se puede marinar el pollo en parte de la salsa, antes de armarlas.



La cocción puede realizarse en una plancha caliente o a la parrilla, dando vueltas las brochettes para dorar todos los lados. De ésta forma la carne conserva su jugosidad y los vegetales mantienen su textura.



Cuando están listas, se la pincela nuevamente con salsa teriyaki y se espolvorean semillas de sésamo o cebolla de verdeo picadas.

Ingredientes para la brochette (4 porciones)

500 grs. de pechuga de pollo cortada en trozos



1 morrón rojo cortado en cubos



1 morrón verde cortado en cubos



1 cebolla grande cortada en gajos



100 grs. de panceta fresca cortada en cubos



Sal y pimienta a gusto



2 cdas. de aceite de girasol (para la cocción)



Pinchos para brochette (de metal o madera)





