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Sabor especial

Sopa de cebolla a la francesa, con ese toque europeo que trajeron los inmigrantes

La versión clásica de esta receta de la gastronomía gala combina cebolla caramelizada y queso gratinado.

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Por Carmen Sanmartin
Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 13:35
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Una sopa dorada, sabrosa y con una capa crujiente de pan y queso, que se funden en cada cucharada.

Ante la llegada del invierno, los primeros fríos nos invitan a compartir riquísimas sopas, reconfortantes, sabrosas y como en este caso, elegantes.

La sopa de cebollas a la francesa invade con su aroma la cocina y nos asegura una noche con un sabor especial y larga sobremesa.

Este clásico de la cocina francesa consiste en cebollas cocidas lentamente hasta caramelizarse, caldo, pan tostado y abundante queso gratinado. El resultado es una sopa dorada, sabrosa y con una capa crujiente de pan y queso, que se funden en cada cucharada.

Ingredientes

4 cebollas grandes

2 cucharadas de manteca

1 cucharada de aceite de oliva

1 litro de caldo de carne (puede ser en cubito)

1 cucharada de harina

1 copa de vino blanco seco (opcional)

1 baguette o pan francés cortado en rodajas

150 grs de queso Mar del Plata, Gruyere o similar, rallado

Sal y pimienta negra a gusto

Cortar la cebolla en pluma fina.

Calentar la manteca y el aceite en una olla grande.

Agregar las cebollas y una pizca de sal. Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que estén bien doradas y caramelizadas. Es importante no apurar éste tiempo ya que es clave para su sabor (15 a 20 minutos).

Espolvorear la harina, mezclar y cocinar 1 minuto.

Sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.

Incorporar el caldo caliente, mezclar y hervir suave unos 10 minutos.

Tostar las rodajas de pan en el horno o en una sartén hasta que estén bien crujientes.

Colocar la sopa en cazuelas individuales, poner encima la tostada y cubrir con queso rallado.

Gratinar al horno o con soplete hasta que el queso haga burbujas y se dore. El gratinado es el sello de éste plato.

Servir bien caliente.

La sopa de cebollas a la francesa, es ideal cuando tenes ganas de comer algo sabroso, fácil y con ingredientes comunes. Perfecta para una cena rápida y sorprender con su inigualable sabor.

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