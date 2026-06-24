Sopa de cebolla a la francesa, con ese toque europeo que trajeron los inmigrantes

Ante la llegada del invierno, los primeros fríos nos invitan a compartir riquísimas sopas, reconfortantes, sabrosas y como en este caso, elegantes.



La sopa de cebollas a la francesa invade con su aroma la cocina y nos asegura una noche con un sabor especial y larga sobremesa.



Este clásico de la cocina francesa consiste en cebollas cocidas lentamente hasta caramelizarse, caldo, pan tostado y abundante queso gratinado. El resultado es una sopa dorada, sabrosa y con una capa crujiente de pan y queso, que se funden en cada cucharada.

Ingredientes



4 cebollas grandes



2 cucharadas de manteca



1 cucharada de aceite de oliva



1 litro de caldo de carne (puede ser en cubito)



1 cucharada de harina



1 copa de vino blanco seco (opcional)



1 baguette o pan francés cortado en rodajas



150 grs de queso Mar del Plata, Gruyere o similar, rallado



Sal y pimienta negra a gusto

Cortar la cebolla en pluma fina.



Calentar la manteca y el aceite en una olla grande.



Agregar las cebollas y una pizca de sal. Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que estén bien doradas y caramelizadas. Es importante no apurar éste tiempo ya que es clave para su sabor (15 a 20 minutos).



Espolvorear la harina, mezclar y cocinar 1 minuto.



Sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.



Incorporar el caldo caliente, mezclar y hervir suave unos 10 minutos.



Tostar las rodajas de pan en el horno o en una sartén hasta que estén bien crujientes.



Colocar la sopa en cazuelas individuales, poner encima la tostada y cubrir con queso rallado.



Gratinar al horno o con soplete hasta que el queso haga burbujas y se dore. El gratinado es el sello de éste plato.



Servir bien caliente.



La sopa de cebollas a la francesa, es ideal cuando tenes ganas de comer algo sabroso, fácil y con ingredientes comunes. Perfecta para una cena rápida y sorprender con su inigualable sabor.