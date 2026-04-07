Pastel de papas con masa: una variante distinta para un clásico de las abuelas

El pastel de papas es muy bien recibido en las mesas argentinas, sobre todo si está hecho por mamá o la abuela. No sé qué pasará en el resto del mundo, ni si habrá un plato similar, pero la combinación de carne picada bien condimentada con papa, nunca falla. Si además le agregamos una base de masa, el resultado es sublime.

Esta receta la aprendí de mi suegra, una señora mendocina que crió cinco hijos varones de muy buen comer y que debía darse maña para elaborar platos económicos que a la vez dejaran satisfechos a los comensales.

Me pareció oportuno acercar ésta receta ya que muchas mamás, con el comienzo de las clases y las temperaturas más bajas, piensan en un menú rápido y sustancioso para sus polluelos.

Aquí está la receta de doña Ida.

Ingredientes (para la masa)

500 grs de harina

100 grs manteca

200/250 cm3 de agua

5 grs de levadura

Sal a gusto

Ingredientes (para el puré)

1 kg de papas

100 grs de manteca cortada en cubos

100 cc de leche caliente

Sal pimienta y nuez moscada (opcional) a gusto

2 huevos

150 grs de muzzarella

50 grs de queso parmesano

Ingredientes (para el relleno)

1 kg de carne picada

800 grs de cebolla

1 morrón picado

2 ajos (opcional)

½ vaso de tomate al natural bien picado

½ vaso de caldo de verduras

Aceituna y pasas (opcional)

2 huevos duros (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Orégano y ají molido a gusto

Preparación

Integrar los ingredientes de la masa hasta lograr una textura lisa, dejar reposar mientras se hace el resto de la receta.

Hervir las papas con piel, desde agua fría a fuego muy bajo para que no se rompa la cáscara. Pelar cuando se entibien y pisar.

Agregar la leche caliente revolviendo, la manteca fría cortada en cubos, condimentar, agregar el queso rallado y los huevos crudos enteros. Reservar.

Saltear la cebolla, el morrón y los ajos bien picados. Agregar la carne y seguir cocinando revolviendo para que no se pegue. Luego el caldo, el tomate triturado y cocinar hasta que se reduzcan los líquidos y se concentren los sabores. Retirar del fuego, agregarle los huevos duros cortados en trozos y si se desea las pasas y las aceitunas. Reservar.

Ahora, en una fuente para horno, colocar la masa estirada en la base y los costados, sobre ésta el relleno de la carne, luego el puré y el queso muzzarella rallado. También se le pueden colocar trocitos de manteca para el gratinado.

Llevar a horno fuerte, 180 grados hasta que el queso y la manteca se gratinen y quede bien dorado.

Y con ésta receta sabrosa, calórica y sustanciosa, al invierno ¡no le tenemos miedo!