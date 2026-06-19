Canelones como los de la abuela: cinco rellenos rápidos y fáciles para disfrutar en familia

La pasta de los domingos es un clásico de las mesas argentinas, pero si es casera, la tentación es doble.

Los canelones son una de las pocas opciones que podemos hacer sin amasar, simplemente se cocinan panqueques, con o sin gluten y el resto, lo hace el relleno.

Te acercamos 5 opciones con sabores bien argentinos, fáciles de armar y pensadas para todos los gustos.

1. Carne y estofado: un clásico para los más tradicionales

Se puede decir que éste relleno es el rey de los domingos. La clave está en usar una carne picada con buen sabor o aprovechar restos de asado.

Rehogar una cebolla grande, ½ morrón rojo y 1 diente de ajo bien picado. Agregar 500 grs. de carne picada de vaca (bola de lomo o cuadrada). Condimentar con sal y pimienta, 1 cdita. de pimentón. Cocinar hasta que la carne cambie de color. Dejar enfriar y agregar 1 huevo duro picado y 1 puñado de queso rallado.

La salsa ideal, tuco clásico (pomarola) Espolvorear con abundante queso rallado para gratinar.

Canelones de carne.

2. Espinaca y ricota: rápidos, livianos y cremosos

Éste relleno es un clásico de bodegón que nunca falla y se hace súper rápido ya que la verdura no requiere casi hervor.

Lavar bien 2 atados de espinaca, picarlos en crudo y saltearlos apenas 2 minutos en una sartén con un chorrito de aceite y 1 ajo entero (que después se retira). Escurrir muy bien la espinaca para que no largue agua, mezclarla con 300 grs de ricota entera, sal, pimienta, nuez moscada y 3 cucharadas de queso rallado.

La salsa ideal, mixta (mitad bolognesa y mitad salsa blanca).

Canelones de ricota y verdura.

3. Pollo y crema al verdeo: muy sabrosos

Picar la parte blanca de 3 cebollas de verdeo junto con ½ cebolla y rehogar. Agregar 2 tazas de pollo hervido desmenuzado o cortado muy pequeño. Apagar el fuego e incorporar la parte verde del verdeo cruda y 3 cucharadas soperas de crema de leche o queso crema firme para ligar. Condimentar con sal y pimienta negra.

La salsa ideal puede ser de tomate liviana o simplemente un chorro de crema con abundante queso rallado (parmesano) por encima, antes de llevarlos al horno.

Canelones de pollo.

4. De choclo y queso: los preferidos de los chicos

Una opción vegetariana, dulce y súper económica, que se resuelve abriendo un par de latas.

Rehogar una cebolla picada fina en un poquito de manteca. Agregar 1 lata de choclo en grano (amarillo) y una lata de choclo cremoso. Sumar 1 cda de harina y revolver un minuto en el fuego. Agregar 1 chorrito de leche para formar una crema espesa.

Condimentar con sal, pimienta y 1 pizca de azúcar. Apagar el fuego y agregarle 150 grs de queso fresco o muzzarella en cubos para que se derrita adentro.

La salsa ideal, blanca clásica con un toque de pimentón.

Canelones de choclo y queso.

5. Calabaza, queso y nuez: muy suaves, estilo gourmet

Una alternativa distinta y moderna, pero con ingredientes fáciles de conseguir.

Cocinar una calabaza mediana al horno (cortada al medio y boca abajo para que no junte agua). Hacer un puré bien seco con la pulpa. Sumar una cebolla caramelizada (dorada a fuego muy lento) 100 grs. de que fresco en trozos pequeños, nueces picadas y sal y nuez moscada.

La salsa ideal, manteca derretida con unas hojitas de salvia o una bechamel muy liviana.

Canelones de zapallo y nuez.

Para que los canelones no se peguen a la fuente, ni se sequen en el horno, te sugerimos lo siguiente:

Colocar siempre una capa fina de salsa en la asadera antes de acomodar los canelones.

Colocarlos bien juntos, uno al lado del otro, con el cierre de la masa hacia abajo, para que no se abran.

Cubrirlos con el resto de la salsa y el queso rallado, llevarlos a horno fuerte durante 15 minutos.

