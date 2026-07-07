Cansado de los mosquitos, creó un sistema y ahora puede eliminarlos en segundos

Photon Matrix es un dispositivo que utiliza inteligencia artificial, cámaras de visión artificial, sensores y un sistema láser para detectar y eliminar mosquitos mientras vuelan. El proyecto se encuentra en etapa de financiación colectiva mediante Indiegogo y todavía no comenzó su comercialización masiva.

El sistema fue diseñado para funcionar tanto en interiores como en exteriores. Según sus desarrolladores, puede neutralizar hasta 30 mosquitos por segundo, incluso durante la noche, al calcular la trayectoria del insecto en apenas unos milisegundos.

Actualmente, el dispositivo aún no llegó al mercado general. Sus creadores estiman un precio de entre 450 y 650 euros, mientras continúan avanzando con la producción tras el éxito de la campaña de financiamiento.

Cómo funciona Photon Matrix

El equipo combina varias tecnologías utilizadas habitualmente en robótica y vehículos autónomos.

Su sistema integra cámaras de visión artificial, sensores LiDAR —capaces de generar mapas tridimensionales mediante pulsos láser— y algoritmos de inteligencia artificial entrenados para reconocer el tamaño y el patrón de vuelo característico de los mosquitos.

Cuando identifica uno de estos insectos, el software calcula su trayectoria en tiempo real y activa un láser pulsado que lo elimina en apenas 0,003 segundos, según informa la empresa.

Puede eliminar hasta 30 mosquitos por segundo

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su velocidad.

Los desarrolladores aseguran que el dispositivo puede eliminar hasta 30 mosquitos por segundo en condiciones ideales, permitiendo cubrir habitaciones, patios, terrazas y jardines sin utilizar productos químicos.

Además, sostienen que el sistema fue calibrado para reconocer únicamente insectos con determinadas dimensiones y velocidades de vuelo, incorporando mecanismos de seguridad para evitar disparos cuando detecta personas o mascotas.

Una alternativa a repelentes e insecticidas

Durante décadas, la lucha contra los mosquitos se apoyó principalmente en:

repelentes corporales;

insecticidas;

espirales;

mosquiteros;

trampas luminosas.

Photon Matrix propone una alternativa basada en automatización e inteligencia artificial, eliminando la necesidad de utilizar sustancias químicas dentro del hogar.

Los desarrolladores creen que también podría utilizarse en hospitales, laboratorios, hoteles y otros espacios donde el control de insectos es especialmente importante.

¿Cuánto costará el dispositivo?

El proyecto ya está disponible mediante una campaña de crowdfunding en Indiegogo.

El precio estimado para su lanzamiento comercial oscilará entre 450 y 650 euros, dependiendo de la versión elegida.

Aunque representa un costo elevado frente a métodos tradicionales, la empresa apuesta a usuarios interesados en soluciones tecnológicas avanzadas y libres de productos químicos.

El avance de la IA hacia los problemas cotidianos

Más allá de combatir mosquitos, Photon Matrix refleja una tendencia cada vez más visible: la incorporación de la inteligencia artificial en tareas domésticas.

En los últimos años, la IA pasó de utilizarse exclusivamente en software a integrarse en electrodomésticos, sistemas de seguridad, robots aspiradores, cámaras inteligentes y dispositivos de automatización del hogar.

Photon Matrix lleva esa evolución un paso más allá al combinar visión artificial, sensores y láseres para resolver un problema presente en millones de hogares.