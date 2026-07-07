El próximo 9 de julio, Día de la Independencia, Buenos Aires se prepara para vivir una jornada cargada de tradición y sabor criollo. Como es costumbre, la fecha invita a reunirse en torno a una mesa para rendir homenaje a las raíces argentinas a través de su gastronomía típica.

En este contexto, dos espacios gastronómicos destacados de la ciudad ofrecen propuestas especiales para celebrar el feriado con platos emblemáticos como el locro, el clásico chocolate caliente y los dulces tradicionales que no pueden faltar en estas fechas.

Lugares para probar delicias gastronómicas patrias

El Hornero, reconocido por su cocina criolla, se alista para uno de sus días más importantes del año. Con locales en el histórico Mercado de San Telmo y en el Microcentro, su propuesta gira en torno a la cocina de olla, destacando un locro pulsudo que promete ser el protagonista del almuerzo patrio.

Este ambiente invita a disfrutar del feriado en un entorno que combina el misticismo porteño con la calidez de la tradición, ya sea en San Telmo o en el centro mendocino.

Por otro lado, L'Antiquario presenta un menú completo que abarca desde el almuerzo hasta la merienda, ideal para quienes desean prolongar la celebración durante todo el día. Su oferta incluye platos salados típicos y una selección de dulces para acompañar la infaltable taza de chocolate caliente, convirtiendo el lugar en un refugio perfecto para el 9 de julio.

Empanadas y vino un clásico bien argentino

Ante la expectativa por estas propuestas, ambas recomendaciones coinciden en la importancia de reservar o llegar con anticipación, ya que se espera que los locales alcancen su máxima capacidad con quienes quieran vivir la mejor energía patria.

Así, quienes elijan cualquiera de estas opciones tendrán la oportunidad de disfrutar en familia y sumergirse en los sabores que forman parte de la identidad argentina en una fecha tan significativa.