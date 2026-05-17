Ciambella: una torta tradicional italiana, húmeda, muy aromática, liviana y fácil de preparar en casa

Esta preparación casera, muy sabrosa y fácil de hacer, se ha hecho popular por su practicidad y rendimiento.
Con ingredientes tan simples como harina, huevos, azúcar, leche y aceite o manteca, se logra una miga esponjosa y un sabor suave.
Una de las virtudes de la ciambella, también denominada rosquilla, rosca, donna o dónut, es su simpleza en la elaboración. No hace falta tener experiencia en la cocina, ni lleva ingredientes difíciles de conseguir.
Ingredientes
200 grs de azúcar
3 huevos
100 ml de leche
300 grs harina leudante
100 ml de aceite o 100 grs de manteca
Ralladura de una naranja o un limón
1 cdita de esencia de vainilla
Azúcar impalpable (opcional)
Precalentar el horno 180 grados.
Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y aireada.
Se le agrega la leche, el aceite o la manteca, la esencia de vainilla y la ralladura.
Se incorpora la harina de a poco, mezclando hasta integrar.
Se vuelca la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
Se lleva al horno entre 40/45 minutos.
Retirar, dejar enfriar y si se quiere, espolvorear con azúcar impalpable.
El resultado es una torta húmeda, liviana y muy aromática, ideal para acompañar un café, un té o unos mates.