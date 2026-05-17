Ciambella: una torta tradicional italiana, húmeda, muy aromática, liviana y fácil de preparar en casa

Esta preparación casera, muy sabrosa y fácil de hacer, se ha hecho popular por su practicidad y rendimiento.

Con ingredientes tan simples como harina, huevos, azúcar, leche y aceite o manteca, se logra una miga esponjosa y un sabor suave.

Una de las virtudes de la ciambella, también denominada rosquilla, rosca, donna o dónut, es su simpleza en la elaboración. No hace falta tener experiencia en la cocina, ni lleva ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes

200 grs de azúcar

3 huevos

100 ml de leche

300 grs harina leudante

100 ml de aceite o 100 grs de manteca

Ralladura de una naranja o un limón

1 cdita de esencia de vainilla

Azúcar impalpable (opcional)

Se trata de una torta tradicional que ganó popularidad por ser fácil, económica y muy rendidora.

Precalentar el horno 180 grados.

Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y aireada.

Se le agrega la leche, el aceite o la manteca, la esencia de vainilla y la ralladura.

Se incorpora la harina de a poco, mezclando hasta integrar.

Se vuelca la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

Se lleva al horno entre 40/45 minutos.

Retirar, dejar enfriar y si se quiere, espolvorear con azúcar impalpable.

El resultado es una torta húmeda, liviana y muy aromática, ideal para acompañar un café, un té o unos mates.

