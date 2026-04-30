Comenzó la temporada oficial de guisos: cuatro recetas rápidas, ricas y económicas 

Ya está a pleno la temporada de guisos, que nos asegura platos sustanciosos y fáciles de hacer, ricos y con el sabor de la cocina casera.
Estas cuatro recetas permiten combinar ingredientes simples, pueden ser frescos o enlatados y lograr en muy poco tiempo, un estallido de color y sabor.
Guiso rápido de lentejas con carne
1 taza de lentejas cocidas (pueden ser en lata)
200 grs de carne cortada en cubos
½ cebolla
1 zanahoria
½ lata de tomate triturado
1 diente de ajo
Caldo de verduras o agua c/n
Se dora la carne en la olla con un poco de aceite.
Se le agregan la cebolla y el ajo picados y la zanahoria. Se cocina unos minutos.
Se incorpora el tomate y las lentejas.
Cubrir con caldo y dejar cocinar unos 15 minutos hasta que se integren los sabores
Guiso de garbanzo con pollo y espinaca
1 lata de garbanzos
1 pechuga de pollo cortada en cubos
1 puñado de espinaca fresca
½ cebolla mediana
½ morrón rojo
1 tomate cortado en cubos
Caldo de verduras c/n
Cocinar el pollo con aceite hasta dorarlo bien.
Agregar la cebolla y el morrón picados.
Incorporar el tomate y los garbanzos.
Agregar el caldo y cocinar 15 minutos
Al final, agregar la espinaca cruda cortada en tiritas, revolver y apagar el fuego.
Esperar 5 minutos para servir.
Guiso de arroz integral con carne y verdura
1 taza de arroz integral
200 grs. de carne picada o cortada en cubos
1 zanahoria
½ zuchini
½ lata de choclo
½ cebolla
Caldo de verduras c/n
Se dora la carne.
Se incorpora el arroz. Mezclar.
Se agrega el caldo (el doble del volumen de arroz) y se cocina hasta que esté tierno.
Guiso de porotos con verduras y chorizo
1 lata de porotos (alubias o rojos)
1 chorizo en rodajas (no muy fresco)
½ cebolla
1 zanahoria
½ lata de tomates
Pimentón y especias a gusto.
Caldo
Dorar el chorizo en la olla.
Agregar la cebolla y la zanahoria.
Incorporar el tomate y los porotos.
Sumar el caldo y los condimentos.
Cocinar 15 o 20 minutos hasta espesar.
Estos platos se pueden freezar y así resolver varias comidas, pero atención, si se van a congelar, se debe poner menos sal de lo habitual porque el frío acentúa el sabor.
Y ahora si ¡frío no te tenemos miedo!