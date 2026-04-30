Comenzó la temporada oficial de guisos: cuatro recetas rápidas, ricas y económicas 

Ya está a pleno la temporada de guisos, que nos asegura platos sustanciosos y fáciles de hacer, ricos y con el sabor de la cocina casera.

Estas cuatro recetas permiten combinar ingredientes simples, pueden ser frescos o enlatados y lograr en muy poco tiempo, un estallido de color y sabor.

Guiso rápido de lentejas con carne

1 taza de lentejas cocidas (pueden ser en lata)

200 grs de carne cortada en cubos

½ cebolla

1 zanahoria

½ lata de tomate triturado

1 diente de ajo

Caldo de verduras o agua c/n

Se dora la carne en la olla con un poco de aceite.

Se le agregan la cebolla y el ajo picados y la zanahoria. Se cocina unos minutos.

Se incorpora el tomate y las lentejas.

Cubrir con caldo y dejar cocinar unos 15 minutos hasta que se integren los sabores

Guiso de lentejas cocinar unos 15 minutos hasta que se integren los sabores.

Guiso de garbanzo con pollo y espinaca

1 lata de garbanzos

1 pechuga de pollo cortada en cubos

1 puñado de espinaca fresca

½ cebolla mediana

½ morrón rojo

1 tomate cortado en cubos

Caldo de verduras c/n

Cocinar el pollo con aceite hasta dorarlo bien.

Agregar la cebolla y el morrón picados.

Incorporar el tomate y los garbanzos.

Agregar el caldo y cocinar 15 minutos

Al final, agregar la espinaca cruda cortada en tiritas, revolver y apagar el fuego.

Esperar 5 minutos para servir.

Guiso de garbanzo con pollo y espinaca.

Guiso de arroz integral con carne y verdura

1 taza de arroz integral

200 grs. de carne picada o cortada en cubos

1 zanahoria

½ zuchini

½ lata de choclo

½ cebolla

Caldo de verduras c/n

Se dora la carne.

Se incorpora el arroz. Mezclar.

Se agrega el caldo (el doble del volumen de arroz) y se cocina hasta que esté tierno.

Guiso de arroz integral con carne y verdura.

Guiso de porotos con verduras y chorizo

1 lata de porotos (alubias o rojos)

1 chorizo en rodajas (no muy fresco)

½ cebolla

1 zanahoria

½ lata de tomates

Pimentón y especias a gusto.

Caldo

Dorar el chorizo en la olla.

Agregar la cebolla y la zanahoria.

Incorporar el tomate y los porotos.

Sumar el caldo y los condimentos.

Cocinar 15 o 20 minutos hasta espesar.

Guiso de porotos con verduras y chorizo.

Estos platos se pueden freezar y así resolver varias comidas, pero atención, si se van a congelar, se debe poner menos sal de lo habitual porque el frío acentúa el sabor.

Y ahora si ¡frío no te tenemos miedo!



