Sin lugar a dudas la milanesa ocupa el primer puesto en las preferencias culinarias de los argentinos. Frita o al horno, a la napolitana, al plato o en sándwich no hay forma de comerla que no haga las delicias de quien la elige.

Pero la milanesa a la suiza, tiene ese toque sofisticado y elegante que le da su nombre, aunque en realidad se trata sencillamente de una milanesa con queso gratinado arriba o salsa blanca, según el gusto.

Asi que si quieres lucirte con tus próximos invitados, aquí va la receta.

Ingredientes (4 porciones)

4 filetes de carne ( pollo, vaca o cerdo)

1 taza de queso parmesano o provolone rallado

4 rodajas de queso fresco o muzzarella

1 taza de pan rallado

2 huevos

1 cda.de ajo y perejil picados

Sal y pimienta a gusto

Ingredientes (para la salsa blanca)

2 cdas.de manteca

2 cdas.de harina o maicena

1 taza de leche

1 pizca de sal y nuez moscada.

Para hacer la salsa blanca, colocar la manteca en una sartén y derretirla a fuego lento. Agregarle las dos cucharadas de harina y revolver bien hasta formar una masa espesa. Luego agregarle la leche, revolviendo en forma constante para que no se hagan grumos, agregarle 1 o 2 cucharadas de queso rallado y seguir revolviendo hasta lograr una crema.

Cocinar la carne al horno o frita, colocar las piezas en una asadera enmantecada ,colocar sobre ellas el queso o la muzzarella y llevar al horno para que se derrita y gratine, con cuidado de no quemarlas.

Si se elige la salsa blanca en lugar del queso, también colocamos las piezas cocidas en una asadera o fuente para horno y las cubrimos completamente con la salsa y colocamos sobre ellas el que rallado que nos quede.

Al momento de servir, decoramos con hojitas de perejil fresco o con algunas arvejas cocidas.

Y ahora a disfrutar.

¡En guete! (en suizo) y es el equivalente al ¡bon appétit! francés.