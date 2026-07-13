El universo de las facturas argentinas incluye clásicos que atraviesan generaciones y costumbres. Entre ellas, la cremona, ocupa un lugar destacado por su forma de espiral y su textura hojaldrada. Sin embargo, la versión con queso es una novedad dentro de la panificación y suma un giro contemporáneo a una receta tradicional.



Esta variante, menos habitual en las bandejas de las panaderías, es ideal para quienes buscan sabores nuevos y combinaciones diferentes.



La cremona de queso es una factura salada, de masa hojaldrada y esponjosa, que se arma en forma de espiral y se aplasta antes de hornear. Se cubre generosamente con queso rallado, que al gratinarse forma una capa dorada y crocante en la superficie. El resultado es una pieza de panadería de sabor suave y versátil, perfecta para compartir.

La cremona de queso es una factura salada, de masa hojaldrada y esponjosa.

Ingredientes



500 grs. de harina 0000



250 ml. de leche tibia



100 grs. de manteca derretida



1 huevo



25 grs. de levadura fresca



1 cdita. de sal



1 cdita. de azúcar



200 grs. de queso rallado (pategrás, reggianito, mozzarella)



2 cdas. de aceite para pincelar

La cremona ocupa un lugar destacado por su forma de espiral y su textura hojaldrada.

Disolver la levadura con el azúcar en la leche tibia. Dejar espumar 5 minutos.



En un bowl, mezclar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura activada, el huevo y la manteca derretida.



Unir todo y amasar hasta conseguir un bollo liso. Dejar descansar tapado 10 minutos.



Estirar la masa en un rectángulo de 1 cm. de espesor. Pincelar con aceite y cubrir con la mitad del queso.



Enrollar la masa como un pionono. Formar un caracol y aplastar suavemente.



Colocar la cremona sobre una placa aceitada, pincelar con un poco más de aceite y esparcir el resto del queso por encima.



Dejar levar 10 minutos en lugar cálido.



Llevar a horno precalentado a 200 grados durante 25 minutos, hasta que esté bien dorada y el queso haga burbujas.



Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.





