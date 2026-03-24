La próxima generación de consolas ya comienza a definirse. Nuevos reportes indican que Sony sostendría su cronograma para lanzar la PlayStation 6 hacia finales de 2027, incluso en un contexto adverso para la industria tecnológica global.

El dato surge de filtraciones recientes que descartan, por ahora, un retraso significativo en el debut de la consola, pese a las tensiones en la cadena de suministro de hardware.

Crisis de chips: el impacto de la inteligencia artificial

El sector tecnológico atraviesa una etapa de alta demanda de componentes clave, impulsada por el crecimiento de la inteligencia artificial.

Fabricantes de semiconductores priorizan la producción destinada a infraestructura de IA, lo que afecta la disponibilidad de:

Memorias RAM

Unidades SSD

Chips de última generación

Esta situación impacta especialmente en el mercado de PC gaming y genera incertidumbre sobre futuras consolas como la PlayStation 6.

El rol de TSMC y la producción en 3 nanómetros

Según el filtrador tecnológico Moore’s Law is Dead, Sony ya habría asegurado capacidad de producción con TSMC.

De acuerdo con los informes:

La fabricación comenzaría en el segundo trimestre de 2027

Se utilizaría tecnología de 3 nanómetros

Existen acuerdos contractuales firmados con anticipación

Cancelar o modificar estos acuerdos implicaría costos millonarios y pérdida de prioridad en la cadena global de suministro.

Inversión en el procesador APU Orion

Otro factor clave es el desarrollo del hardware interno. La compañía japonesa habría invertido recursos significativos en la APU Orion, el procesador que impulsaría la nueva consola.

Este nivel de inversión reduce las posibilidades de un retraso, ya que postergar el proyecto implicaría mayores costos que asumir el aumento de precios en componentes como la memoria RAM.

¿Puede retrasarse la PlayStation 6?

Si bien el escenario principal apunta a un lanzamiento en 2027, no se descartan ajustes menores.

Posible ventana alternativa

El informe señala que:

Un lanzamiento a inicios de 2028 es viable

Permitirá acumular stock suficiente

Podría coincidir con una baja en costos de componentes

Sin embargo, el cronograma original sigue siendo el más probable según las fuentes.