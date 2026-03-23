La kinesióloga Martina Kleine Samson presentó los alcances y beneficios de la Juegoteca destinada a adultos mayores, durante su participación en el programa "La Primera Mañana" que se transmite por AM550, donde destacó el crecimiento sostenido del espacio y su impacto en la salud integral. La iniciativa se desarrolla todos los lunes de 9:30 a 11 en el auditorio del Hospital Heller y está pensada como un punto de encuentro para personas mayores que buscan mantenerse activas, tanto a nivel físico como cognitivo.

Según explicó la profesional, el objetivo principal es promover la estimulación cognitiva a través del juego. “La idea es que vengan a socializar, a divertirse y en ese proceso, trabajar funciones como la memoria, la atención y la capacidad de razonamiento”, señaló.

El espacio funciona con un enfoque interdisciplinario, con la participación de profesionales de distintas áreas como enfermería, nutrición y trabajo social. En cada encuentro se proponen actividades diferentes, desde juegos grupales hasta desafíos individuales, que apuntan a estimular la mente en un entorno distendido.

Además del componente cognitivo, la Juegoteca también incorpora ejercicios físicos suaves y talleres específicos, como el de prevención de caídas, una de las principales problemáticas en adultos mayores. En este sentido, Kleine Samson remarcó la importancia de trabajar tanto el cuerpo como la mente: “No alcanza con la motricidad si no se estimula la cognición; ambas son igual de importantes para la vida diaria”.

Otro de los aspectos centrales es la socialización. La propuesta busca reconstruir vínculos y generar espacios de encuentro, especialmente después del impacto que tuvo el aislamiento durante la pandemia en este grupo etario. “Intentamos que las actividades sean grupales, para que puedan compartir, reconocerse en otros y generar lazos”, explicó.

La participación es libre y gratuita, sin necesidad de derivación médica, y está abierta tanto a vecinos de la zona como a cualquier persona interesada. Actualmente, el espacio reúne a cerca de 30 adultos mayores, duplicando la convocatoria que tuvo en sus inicios.

Desde la organización adelantaron que, debido al crecimiento del proyecto, no descartan sumar nuevos días o ampliar la propuesta. Mientras tanto, la invitación sigue abierta para quienes quieran sumarse a una actividad que combina juego, aprendizaje y bienestar.

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