El 18 de marzo se conmemora en Argentina el Día del Sándwich de Milanesa, una fecha que destaca uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional y que tiene un fuerte arraigo en Tucumán. Esta celebración convoca a miles de aficionados que reconocen en este sánguche una combinación perfecta de tradición y sabor.

En la provincia de Tucumán, epicentro de los festejos, más de 300 sangucherías participan con promociones y eventos especiales durante La Semana del Sánguche de Milanesa, una iniciativa que se lleva a cabo desde 2022. La fecha fue elegida en honor a José Norberto “Chacho” Leguizamón, un referente culinario local que popularizó esta preparación y falleció el 18 de marzo de 2010.

Leguizamón comenzó a ofrecer el sánguche de milanesa en 1973 en San Miguel de Tucumán, y su receta rápidamente se convirtió en un clásico provincial. Tras su muerte, el humorista Diego Viruel y la legisladora Carolina Vargas Aignasse impulsaron la idea de instituir esta fecha para rendirle homenaje, iniciativa que fue adoptada espontáneamente por la comunidad tucumana.

De Tucumán a todo el territorio nacional

El evento ha trascendido las fronteras de Tucumán y hoy se celebra a nivel nacional, con actividades como el Festival del Sánguche Tucumano, donde se premian las propuestas más creativas y sabrosas. Además, se organizan concursos para elegir al mejor sánguche y al “sanguchero más rápido”, reflejando el valor social y cultural de esta preparación.

El origen del sándwich, atribuido a John Montagu, cuarto conde de Sandwich, es inglés, pero el sánguche de milanesa es una creación argentina con profundas raíces en Tucumán. El crítico gastronómico Pietro Sorba destaca que esta versión ocupa un lugar especial entre las preferencias de los argentinos.

Aunque la celebración comenzó en 2013, no fue oficializada por ley, pero la comunidad tucumana mantiene viva la tradición con degustaciones, competencias y actividades culturales cada 18 de marzo.

Respecto a la preparación, Sebastián Galia, ganador del premio al Mejor Sándwich de Milanesa de Tucumán en 2023, señala que el secreto está en “el uso de un mix de especias propio y en la frescura de cada componente”.

Por su parte, el cocinero e investigador Napoleón Castellote describe la receta tradicional tucumana: carne de nalga finamente cortada, marinada en huevo, ajo y condimentos, empanada y frita en abundante aceite hasta lograr una textura crocante y dorada.

El pan ideal es tipo flautita o francés, acompañado de lechuga, tomate, cebolla y aderezos como mayonesa y mostaza. Opcionalmente, se puede agregar salsa picante, huevo frito o papas, dependiendo del gusto personal.

Para preparar un sánguche sabroso en casa, los expertos recomiendan golpear bien la carne para obtener una milanesa fina, utilizar pan rallado de calidad y freír en aceite bien caliente. El pan debe ser fresco, con miga suave y corteza firme, y los acompañamientos abundantes y frescos para lograr un equilibrio entre crocancia y sabor digno de la celebración.