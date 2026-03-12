Un postre clásico de la gastronomía mundial: el secreto del tiramisú perfecto

No hay dudas que el tiramisú, es un postre con forma de amor, cada cucharada es una fiesta de sabores. Siempre es necesario tener a mano una buena receta y esta que les acerco es súper sencilla, no lleva horno y es ideal para cualquier ocasión.

Con musiquita de mandolina, llega desde la región del Véneto en Italia, ésta maravilla que algunos dicen, nació en los burdeles de esa zona.

Ingredientes

400 grs de crema de leche

1 taza de café fuerte

4 yemas

4 cucharadas de azúcar

300 grs.de queso mascarpone

200 grs.de vainillas

Cacao amargo a gusto

1 medida de cognac (opcional)

Chocolate semi amargo rallado

Batir la crema de leche hasta que esté bien aireada, no dura.