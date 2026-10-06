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Intenso sabor

Escabeche de pollo: una preparación deliciosa y práctica que sorprende y agrada

Una receta rápida y fácil, que gracias a su mezcla de vinagre y especias, puede conservarse por varios días.

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Por Carmen Sanmartin
Martes, 06 de octubre de 2026 a las 14:06
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El origen del escabeche de pollo, se remonta a la tradición de conservar alimentos en una mezcla de vinagre y especias, práctica muy utilizada en la cocina mediterránea y adaptada en diversas regiones de América Latina.

Es una preparación deliciosa para quienes buscan un plato lleno de sabor y que pueda almacenarse, de esta forma se puede consumir en forma gradual.

Se destaca por la intensidad de su sabor y el toque ácido característico que le da el vinagre.

Existen variantes de ésta receta, algunas incorporan zanahorias, pimientos y laurel, otras prefieren añadir ajíes o hierbas aromáticas específicas.

Esta es una receta fácil y rápida, para disfrutar de un escabeche de pollo casero, en pocos minutos.

Ingredientes

500 gramos de pechugas de pollo o muslos deshuesados

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 zanahoria

1 hoja de laurel

1 taza de vinagre de manzana o vinagre blanco

1 taza de agua

3 cucharadas de aceite (oliva o girasol)

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de comino (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Lavar bien el pollo y cortarlo en tiras o trozos medianos. Sazonar con sal y pimienta a gusto.

Pelar y cortar la cebolla en aros finos, el ajo en láminas y el pimiento en tiras.

Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio y añadir el pollo. Cocinar hasta que esté dorado de ambos lados (unos 5 minutos).

Retirar el pollo y en la misma sartén, sofreír la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén blandos.

Agregar la zanahoria cortada en rojas y el pimentón dulce, mezclando bien para que las verduras tomen color.

Incorporar nuevamente el pollo a la sartén y añadir el vinagre, el agua, la hoja de laurel y el comino.

Cocinar a fuego medio durante 20/25 minutos hasta que el pollo se impregne del sabor del escabeche y los vegetales estén tiernos.

Retirar, dejar enfriar bien y envasar en frascos de vidrio previamente esterilizados.

Llevar a la heladera. Allí puede conservarse entre 5 y 7 días.

Que lo disfuten.



 

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