El origen del escabeche de pollo, se remonta a la tradición de conservar alimentos en una mezcla de vinagre y especias, práctica muy utilizada en la cocina mediterránea y adaptada en diversas regiones de América Latina.



Es una preparación deliciosa para quienes buscan un plato lleno de sabor y que pueda almacenarse, de esta forma se puede consumir en forma gradual.



Se destaca por la intensidad de su sabor y el toque ácido característico que le da el vinagre.



Existen variantes de ésta receta, algunas incorporan zanahorias, pimientos y laurel, otras prefieren añadir ajíes o hierbas aromáticas específicas.



Esta es una receta fácil y rápida, para disfrutar de un escabeche de pollo casero, en pocos minutos.

Ingredientes



500 gramos de pechugas de pollo o muslos deshuesados



1 cebolla grande



2 dientes de ajo



1 pimiento rojo



1 zanahoria



1 hoja de laurel



1 taza de vinagre de manzana o vinagre blanco



1 taza de agua



3 cucharadas de aceite (oliva o girasol)



1 cucharadita de pimentón dulce



1 cucharadita de comino (opcional)



Sal y pimienta a gusto

Lavar bien el pollo y cortarlo en tiras o trozos medianos. Sazonar con sal y pimienta a gusto.



Pelar y cortar la cebolla en aros finos, el ajo en láminas y el pimiento en tiras.



Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio y añadir el pollo. Cocinar hasta que esté dorado de ambos lados (unos 5 minutos).



Retirar el pollo y en la misma sartén, sofreír la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén blandos.



Agregar la zanahoria cortada en rojas y el pimentón dulce, mezclando bien para que las verduras tomen color.



Incorporar nuevamente el pollo a la sartén y añadir el vinagre, el agua, la hoja de laurel y el comino.



Cocinar a fuego medio durante 20/25 minutos hasta que el pollo se impregne del sabor del escabeche y los vegetales estén tiernos.



Retirar, dejar enfriar bien y envasar en frascos de vidrio previamente esterilizados.



Llevar a la heladera. Allí puede conservarse entre 5 y 7 días.



Que lo disfuten.





