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Pocos ingredientes y mucho sabor

Budín de chocolate y naranja: una combinación tentadora y muy sencilla

Un dúo que nunca falla, dos sabores que parecen hechos el uno para el otro y que nunca dejan de sorprender.

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Por Carmen Sanmartin
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 11:17
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El budín de chocolate y naranja ideal para la merienda: receta fácil y deliciosa.

Este clásico que aparece en las vitrinas de la panadería del barrio, en las mesas de cumpleaños y en las súper meriendas de domingo, tiene un nombre simple y contundente: budín de chocolate y naranja.

El budín es un postre de toda la vida. Nació en las cocinas hogareñas, viajó de generación en generación y hoy sigue siendo una de las preparaciones más elegidas cuando se quiere algo dulce, rápido y que no falle.

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado con cacao en polvo, ralladura y jugo de naranja fresca, aceite y huevos. La naranja no solo perfuma, también aporta acidez que equilibra el amargo del cacao y mantiene la miga tierna por más tiempo. Se cocina en molde de budinera o en molde rectangular, en el horno.

Ingredientes

200 gramos de harina 0000

50 gramos de cacao amargo en polvo

200 gramos de azúcar

1 sobre polvo de hornear (16 gramos)

3 huevos a temperatura ambiente

1 pizca de sal

120 ml aceite de girasol

120 ml jugo de naranja (2 naranjas)

Ralladura de las dos naranjas

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de chips o trozos de chocolate negro (opcional) para intensificar el sabor

Precalentar el horno a 180 grados. Enmantecar y enharinar el molde elegido.

En un bowl grande, tamizar juntos la harina, el cacao amargo, el polvo para hornear y la sal. Mezclar con un batidor de alambre para integrar bien los secos.

En otro bowl batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se torne más clara y levemente espumosa, unos 2 o 3 minutos con batidora eléctrica o 5 minutos si se hace a mano.

Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja y la esencia de vainilla. Integrar bien.

Volcar los ingredientes húmedos sobre los secos. Mezclar con espátula o cuchara de madera con movimientos suaves, solo hasta que no queden grumos visibles. No batir ni mezclar demás  para no desarrollar el gluten y mantener la miga tierna.

Si se van a usar los chips de chocolate, incorporarlos al final con movimientos envolventes.

Verter la mezcla en el molde ya preparado y llevar al horno durante 40/45 minutos.

El budín estará listo cuando al insertar un palillo en el centro, sale limpio o con apenas una migas húmedas.

Retirar del horno y dejar reposar en el molde sobre una rejilla durante 10 minutos, antes de desmoldar.

Dejar enfriar completamente.

Se puede decorar con un baño de chocolate derretido o mermelada de naranjas y una lluvia de chocolate rallado o naranjitas confitadas.



 

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