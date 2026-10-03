Mayonesa de zanahorias: una alternativa cremosa, fresca y liviana

La mayonesa de zanahorias, es una salsa cremosa elaborada con zanahoria cocida, aceite, limón y condimentos. La textura se logra procesando todos los ingredientes, hasta obtener una preparación lisa y untable.



Esta opción no solo es muy rica, sino que además, es una alternativa más saludable a la clásica mayonesa y puede darle mucho sabor y color a tus comidas, sobre todo para platos fríos o incluso para una buena hamburguesa de carne o vegetariana.



Básicamente es un aderezo de zanahoria que reemplaza parte del aceite y el huevo de la mayonesa clásica, lo que la convierte en una elección más colorida y nutritiva.



Aunque su textura cremosa es muy similar a la de la mayonesa tradicional, su sabor es más suave, con un toque ligeramente terroso que le da la zanahoria.



Claramente es una excelente alternativa para quienes buscan reducir el consumo de grasa o buscan una opción vegetariana o vegana.

Ingredientes



2 zanahorias medianas



2 cucharadas de aceite de girasol u oliva suave



1 cucharada de jugo de limón



1 diente de ajo chico (opcional)



1 cucharadita de mostaza (opcional)



1 pizca de sal



1 pizca de pimienta



1 o 2 cucharadas de agua si fuera necesario

Pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas. Colocarlas en una olla con agua y cocinar unos 8/10 minutos hasta que estén tiernas.



Escurrirlas bien y dejarlas entibiar durante unos minutos. El exceso de agua puede dejar la salsa demasiado líquida.



Licuar o mixear junto con el aceite, el jugo de limón, la mostaza, el ajo, la sal y la pimienta.



Procesar hasta obtener una crema lisa y pareja. Agregar el aceite de a poco para controlar mejor la textura.



Si la preparación quedara muy espesa, sumar una cucharada de agua y volver a procesar. Incorporar otra cucharada de agua, solo si fuera necesario.



Probar y ajustar la sal, el limón o la pimienta. La salsa debe quedar cremosa, sin grumos y fácil de untar.





