Flor Sánchez celebró sus 20 años de trayectoria en la alta costura con un desfile que sorprendió por su magnitud, producción y puesta en escena. La diseñadora neuquina convirtió el aniversario de su carrera en una verdadera fiesta de la moda, con una propuesta que reunió diseños, pasarela, pantallas, música y talento de la región. El evento también puso en valor el crecimiento de la industria creativa y el trabajo de profesionales del Alto Valle.

Durante la celebración estuvieron presentes distintas figuras que acompañaron a Sánchez a lo largo de su trayectoria. Lorena Creide, de Mabellini Wines; Valeria Daposo, asesora de imagen; Karina Saade, diseñadora de Kisuara; Mery Le Chic, organizadora de eventos; y Elba Coria, empresaria gastronómica, participaron del encuentro y compartieron sus sensaciones y detalles de una noche que definieron como emocionante e inolvidable.

La celebración de Flor Sánchez tuvo una pasarela a la altura de sus 20 años de trayectoria.

En diálogo con Tardes de Primera, programa que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, las invitadas destacaron la trayectoria, el talento y la dedicación de la diseñadora. Lorena Creide recordó incluso que Sánchez fue la encargada de diseñar su vestido de casamiento hace casi dos décadas, mientras que Valeria Daposo resaltó el trabajo de producción y la importancia de generar propuestas de esta magnitud en Neuquén.

También hubo espacio para reconocer el acompañamiento entre colegas y el crecimiento del diseño regional. Karina Saade, al frente de Kisuara, destacó el valor de apoyarse entre diseñadores neuquinos, mientras que Mery Le Chic y Elba Coria coincidieron en señalar la emoción que generó la puesta en escena. La propuesta reunió a modelos, maquilladores, peluqueros, fotógrafos, filmmakers y distintos equipos de producción, todos vinculados al talento local.

La pasarela se convirtió en el escenario para celebrar dos décadas de alta costura neuquina.

La propia Flor Sánchez contó que el evento era un desafío que venía imaginando desde hacía tiempo y que decidió apostar por una producción “todo o nada”. La diseñadora remarcó el trabajo de un gran equipo integrado por profesionales de Neuquén y el Alto Valle y celebró especialmente que las modelos fueran también de la región. Así, sus 20 años de carrera se transformaron en una noche que buscó marcar un antes y un después para la alta costura neuquina.

Modelos de la región fueron protagonistas de una puesta en escena de primer nivel.

Con una propuesta que combinó moda, producción y talento regional, la celebración de Flor Sánchez dejó una fuerte impronta en la escena local. Veinte años de trabajo desde Neuquén hacia el mundo, resumidos en una pasarela que reunió a quienes acompañaron su camino y que fue compartida con la audiencia de Tardes de Primera por CN 24/7 Canal de noticias.

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