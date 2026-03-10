Cipolletti se prepara para recibir un workshop único que promete transformar la manera en que los participantes se relacionan con su imagen personal. El evento, que forma parte del programa Lo Dimos Todo, será transmitido en vivo por Versus Stream y contará con la participación de las expertas Tiziana y Lucila, asesoras de imagen de renombre.

Tiziana, estudiante de diseño de indumentaria y profesional en asesoría de imagen, se ha destacado por su enfoque único en la moda, donde la clave no está en gastar grandes sumas de dinero ni seguir modas pasajeras, sino en comprender y potenciar la propia imagen. "Vestirse bien no tiene que ver con gastar más plata, ni con tener un cuerpo hegemónico. Se trata de entender cómo usar tu imagen a tu favor, basándote en tu personalidad y lo que te hace sentir seguro y auténtico", afirma Tiziana.

En este workshop, que se llevará a cabo en Cipolletti, se explorará cómo la elección de colores y telas puede marcar una gran diferencia en cómo nos perciben y cómo nos sentimos. Tiziana y Lucila brindarán herramientas clave para analizar la paleta personal de cada uno, destacando tonos que armonicen con la piel, cabello y ojos de los participantes, para potenciar su estilo y confianza.

El evento está diseñado para cualquier persona que quiera aprender más sobre cómo vestirse con criterio y autenticidad, independientemente de su edad, género o contextura física. El enfoque de Tiziana y Lucila es claro: la imagen no es superficial, sino una forma de expresión personal que tiene el poder de hablar por cada uno de nosotros.

Un paso más hacia la autenticidad

El workshop será transmitido en vivo para llegar a más personas, permitiendo que aquellos que no puedan asistir en persona también puedan aprovechar las valiosas lecciones que las asesoras compartirán. Esta oportunidad es una invitación a todos a descubrir el poder de la moda como herramienta de empoderamiento personal y autoexpresión.

El evento no solo se centrará en la estética, sino también en la importancia de la seguridad y autenticidad al momento de vestir, proporcionando estrategias que van más allá de las tendencias. Tiziana y Lucila buscan dejar una huella duradera en todos los participantes, ayudándolos a construir una imagen que realmente refleje quiénes son.

