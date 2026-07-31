Furia (Furious) es una miniserie de 8 episodios creada por Elizabeth Meriwether que debutó el 27 de julio en Disney+, posicionándose de inmediato como el contenido número uno de la plataforma a nivel mundial y ubicándose entre las diez producciones más vistas en Argentina. La trama sigue a Alice Black, una agente del FBI e exdetective de homicidios de la policía de Nueva York interpretada por Emmy Rossum, en su intensa persecución contra Catherine —interpretada por Lola Petticrew—, una sobreviviente de una red de trata de personas que asesina a hombres millonarios con dosis letales de fentanilo. En el plano de la recepción, la ficción cosechó elogios de medios especializados como The Hollywood Reporter y The Guardian, consolidándose como un fenómeno de audiencia y crítica por su ritmo vertiginoso y su profundidad temática.

Cómo se gestó el fenómeno global de la plataforma

Desde su llegada a Disney+, Furia comenzó a ganar terreno a una velocidad poco habitual. Lejos de los estrenos que duran un fin de semana y desaparecen del radar, la ficción consiguió instalarse rápidamente y sostener el interés gracias a una estructura narrativa que no afloja nunca. Cada episodio hace avanzar la historia sin recurrir a relleno ni estirar situaciones, ofreciendo información clave y dejando la sensación constante de que hay algo más por descubrir.

El perfil de los personajes y los límites de la ley

La historia gira alrededor de Alice Black, una agente del FBI interpretada por Emmy Rossum —recordada por su rol en Shameless—, quien aporta su experiencia como detective de homicidios en la policía de Nueva York para dar caza a una misteriosa asesina serial. Esa mujer es Catherine (Lola Petticrew), una sobreviviente de una red de trata que descarga su furia sobre hombres millonarios mediante dosis letales de fentanilo. La persecución policial se cruza con cuestionamientos profundos sobre la justicia, la venganza y los límites que cruza una persona cuando siente que el sistema la abandonó.

A este núcleo se suman las actuaciones de Scoot McNairy como Danny, antiguo compañero de Alice, y Quincy Tyler Bernstine en el papel de Nora, jefa de la unidad de delitos sexuales del FBI.

¿Qué destaca la crítica especializada?

La recepción positiva se consolidó a través de análisis de medios de distintos países. Desde MicropsiaCine.com remarcaron que «si bien las tramas apoyadas en traumas se han vuelto un cliché del género policial, en 'Furia' se respira una verdad que va más allá de la fórmula». En tanto, The Hollywood Reporter destacó que se trata de «una de las pocas adaptaciones del cine a la televisión con suficiente trama y profundidad temática para justificar el paso de 100 minutos a ocho horas», mientras que The Guardian la definió como «un auténtico thriller para adultos impulsado por la pura furia femenina».

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