El dúo 10 Cuerdas, conformado por Eduardo Iturrioz y Luciano Magrini, realiza en Bariloche una serie de conciertos que invitan a recorrer la riqueza musical de América Latina a través de la guitarra, la voz, el violín y los coros. La propuesta surgió de una amistad y un recorrido artístico compartido de más de dos décadas, que hoy se traduce en un espectáculo donde conviven distintos estilos y autores emblemáticos del continente.
Eduardo Iturrioz, músico, compositor e integrante de 10 Cuerdas, brindó detalles sobre el origen del proyecto y el repertorio que propone el dúo durante una entrevista en el programa radial "La noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550. Repasó cómo una amistad y los encuentros musicales que comparte desde hace más de dos décadas con Luciano Magrini dieron forma a esta propuesta, además de anticipar las actividades que desarrollarán en Bariloche.
El repertorio incluye obras de Djavan, Caetano Veloso, Chico César, Rubén Blades, Cuchi Leguizamón y Lucio Demare, entre otros referentes, atravesando ritmos como bossa nova, samba, candombe, zambas, tangos y rock nacional.
Eduardo Iturrioz, oriundo de Tandil y radicado desde hace tres décadas en Las Grutas, cuenta con una extensa trayectoria como compositor, guitarrista, flautista y cantante. Actualmente impulsa el proyecto escénico-musical "Tornado Dulce", un homenaje a Gabo Ferro.
Por su parte, Luciano Magrini, músico barilochense, se desempeña como productor artístico, pianista y violinista, con más de 35 años de experiencia en diversas formaciones musicales y proyectos culturales.