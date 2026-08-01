Hay aromas capaces de transportar directamente a un lugar. El del chivito cocinándose lentamente es uno de ellos: recuerda los campos, las cocinas familiares y las celebraciones del norte neuquino, donde este producto ocupa un lugar central en la identidad gastronómica de la región.

El chivito forma parte de las preparaciones tradicionales que se conservan en las casas, restaurantes y hosterías del norte de la provincia. En localidades como Chos Malal, Las Ovejas, Varvarco y Andacollo aparece en recetas que van desde el clásico asado hasta empanadas, sorrentinos, estofados y cazuelas.

Además de su valor culinario, el Chivito Criollo del Norte Neuquino cuenta con una Denominación de Origen vinculada con el territorio, la trashumancia y el trabajo de las familias crianceras del Alto Neuquén. Este reconocimiento permite identificar y proteger un producto profundamente asociado con la historia productiva de la provincia.

Aunque la imagen más tradicional es la del chivito entero cocinado lentamente sobre las brasas, también puede conseguirse un resultado tierno, jugoso y dorado utilizando un horno doméstico. La clave está en envolver inicialmente la carne, cocinarla a temperatura moderada y dejar el dorado para los últimos minutos.

La siguiente es una versión pensada para preparar en casa, inspirada en la receta difundida por el cocinero neuquino Ramón “Moncho” Vázquez, quien propone cocinar una pierna de chivo envuelta en papel aluminio, con romero, aceite de oliva o aceto y ralladura de limón o naranja.

El chivito también puede presentarse en versiones gourmet, acompañado con hierbas aromáticas y productos regionales.

Receta de chivito del norte neuquino al horno

La preparación combina una cocción lenta con hierbas aromáticas y cítricos. Durante la primera parte, el papel aluminio conserva la humedad y permite que la carne se ablande. Al final, se descubre la fuente y se aumenta la temperatura para conseguir una superficie dorada.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos.

Cocción: entre 2 horas y 40 minutos y 3 horas.

Reposo: 10 minutos.

Tiempo total aproximado: 3 horas y 20 minutos.

Rendimiento: entre 5 y 6 porciones.

Ingredientes

1 pierna de chivito de aproximadamente 1,8 a 2,2 kilos.

4 dientes de ajo.

3 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de aceto balsámico.

Ralladura de 1 limón o de 1 naranja.

Jugo de medio limón o de media naranja.

2 ramas de romero fresco.

1 cucharadita de pimentón.

Sal gruesa o entrefina a gusto.

Pimienta negra a gusto.

200 mililitros de vino blanco, caldo o agua.

1 kilo de papas pequeñas, opcional.

2 cebollas cortadas en cuartos, opcional.

La cocción lenta frente al fuego permite conseguir una carne dorada por fuera, tierna y jugosa por dentro.

Cómo preparar chivito neuquino al horno, paso a paso

Retirar la pierna de chivito de la heladera mientras se preparan el resto de los ingredientes. Precalentar el horno a 160 °C. Picar o machacar los dientes de ajo. Mezclarlos en un recipiente con el aceite de oliva, el aceto balsámico, el jugo y la ralladura del cítrico elegido, el pimentón, la sal y la pimienta. Realizar pequeños cortes superficiales sobre la carne. Distribuir la preparación anterior por toda la pierna, masajeándola para que los condimentos lleguen a cada sector. Colocar la pierna sobre una fuente profunda. Agregar las ramas de romero y verter alrededor el vino blanco, el caldo o el agua. Cubrir completamente la fuente con dos capas de papel aluminio. El cierre debe quedar lo más ajustado posible para evitar que se escape el vapor durante la primera etapa de la cocción. Llevar al horno durante aproximadamente 2 horas y 20 minutos. El tiempo puede variar de acuerdo con el tamaño de la pieza y la potencia de cada horno. Retirar cuidadosamente el papel aluminio. En este momento pueden incorporarse las papas y las cebollas, previamente condimentadas con sal y un poco de aceite. Aumentar la temperatura del horno a 210 °C y continuar la cocción durante otros 25 o 30 minutos. Cada diez minutos, rociar la carne con el fondo de cocción acumulado en la fuente. Cuando la superficie esté bien dorada y la carne se desprenda fácilmente del hueso, retirar la fuente del horno. Dejar reposar el chivito durante 10 minutos antes de cortarlo. Este paso permite que los jugos se redistribuyan y que la carne conserve mejor su humedad.

El secreto para que el chivito no quede seco

El principal error es utilizar una temperatura demasiado alta desde el comienzo. El chivito necesita tiempo y humedad para ablandarse. Por eso, durante la mayor parte de la cocción debe permanecer cubierto y a fuego moderado.

También es importante conservar el líquido de la fuente. Si se evapora antes de tiempo, se puede agregar un poco más de caldo o agua caliente. El dorado intenso debe realizarse únicamente en el tramo final.

Para conseguir un sabor más marcado, la pierna puede dejarse condimentada en la heladera durante algunas horas. Antes de llevarla al horno, se recomienda retirarla con anticipación mientras se termina de preparar la fuente.

Con qué acompañar el chivito neuquino

Las papas y las cebollas asadas son la opción más sencilla, porque pueden cocinarse en la misma fuente durante la etapa final. También puede servirse con zapallo al horno, verduras de estación, ensalada de hojas verdes o un pebre preparado con tomate, cebolla, ají, cilantro y limón.

En una mesa con productos regionales puede sumarse pan casero, una preparación con harina de ñaco o vegetales cultivados en el norte neuquino. Las verduras de estación y el pebre también aparecen entre los acompañamientos utilizados en recetas regionales con chivito.

El resultado es una carne tierna por dentro, dorada por fuera y perfumada con romero y cítricos. Una preparación que puede hacerse en cualquier cocina, pero que conserva el sabor y la historia de uno de los grandes productos gastronómicos de Neuquén.