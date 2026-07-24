Humus de arvejas: una variante atractiva por su sabor y por su color verde intenso

El humus de arvejas ha comenzado a ocupar un lugar destacado en la gastronomía de Argentina. Este dip de tono verde intenso y textura cremosa, se presenta como una alternativa a preparaciones más tradicionales y aporta una variante atractiva tanto en sabor como en aspecto en las mesas familiares y reuniones informales.
Su popularidad crece en picadas, comidas al aire libre y celebraciones, donde las opciones saludables y accesibles han encontrado una nueva forma de consumir legumbres.
Puede acompañar carnes a la parrilla, vegetales asados o simplemente como una entrada fría junto a panes, tostadas o bastones de verduras.
La preparación casera requiere pocos ingredientes y permite obtener resultados de calidad en muy poco tiempo.
Ingredientes
2 tazas de arvejas (frescas, congeladas o de latas, bien escurridas).
2 cdas. de tahini (pasta de sésamo) o 1 cda. de aceite de oliva
1 diente de ajo pelado
2 cdas. de jugo de limón
2 cdas. de aceite de oliva
1 pizca de comino molido (opcional)
Sal y pimienta a gusto
En el caso de usar arvejas frescas o congeladas, hervirlas en agua con sal durante 45 minutos, colar y dejar enfriar. Si son de lata enjuagarlas y escurrirlas bien.
Colocarlas en un bowl con el ajo, jugo de limón, tahini (o aceite), comino, sal y pimienta.
Procesar hasta obtener una pasta cremosa y homogénea. Si quedara muy espesa, agregarle 1 o 2 cdas. de agua fría.
Incorporar el aceite de oliva en forma de hilo, mientras se sigue procesando para lograr una textura suave y para que no queden trozos.
Probar y ajustar sal y pimienta.
Se sugiere servirlo frío, con un chorrito extra de aceite de oliva y si se quiere, decorar con semillas de sésamo o perejil fresco picado,