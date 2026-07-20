Tarta pascualina: una receta familiar para conquistar a grandes y chicos

La tradición de la tarta pascualina proviene de la Liturgia italiana, se preparaba para la Pascua como símbolo de renacimiento y prosperidad. La versión original lleva abundante acelga o espinaca, queso y huevos cocidos enteros, que al cortarse, aparecen como sorpresa en cada porción.



En nuestro país es infaltable en reuniones, picnics y viandas, perfecta para comer fría o tibia. Combina muy bien con una fresca ensalada de tomates y cebolla o simplemente sola, como entrada o plato principal.



Esta receta es perfecta para principiantes o para quienes buscan una opción práctica, sin sacrificar el sabor casero. Se pueden incorporar variantes, agregando cebolla rehogada, jamón y queso cortado en cubos pequeños.



El relleno clásico lleva espinacas, que pueden reemplazarse por acelga, además, ricota, huevos y queso rallado, sazonado con sal, pimienta y nuez moscada. Armarla es muy simple, el resto lo hace el horno. El resultado será una tarta de masa crujiente y relleno jugoso, ideal para servir en cualquier ocasión.

Ingredientes



2 tapas para tarta, casera o comprada



500 grs. de espinaca o acelga, bien escurrida y cortada



250 grs. de ricota



2 huevos para el relleno, para unir, más 3 o 4 adicionales para poner enteros dentro de la tarta



100 grs. de queso rallado



1 cebolla chica



1 diente de ajo



Sal y pimienta a gusto



Nuez moscada, una pizca



1 cda. de aceite



Manteca o aceite para engrasar el molde

Precalentar el horno a 200 grados



Lavar y cocinar la acelga en agua hirviendo durante 3 minutos. Si se utiliza congelada, cocinar según las indicaciones del envase. Escurrir bien y picar muy fino.



Rehogar la cebolla con el ajo, en una sartén hasta que esté transparente.



En un bowl mezclar la espinaca, la ricota, el queso rallado, los 2 huevos, la cebolla rehogada con el ajo, sal, pimienta y nuez moscada.



Colocar una tapa de la masa en el molde engrasado, dejando sobresalir de los bordes.



Volcar el relleno sobre la masa. Realizar los huecos necesarios y colocar los huevos cocidos enteros.



Cubrir con la tapa restante, sellar bien los bordes y realizar un pequeño hueco en el centro para que salga el vapor.



Pincelar la superficie con huevo batido.



Hornear durante 20 minutos o hasta que esté dorada.



Dejar entibiar antes de servir.



